Junts i PSC s'acosten a Tarragona: Torna la sociovergència?

La política municipal a Catalunya torna a donar notícies importants que poden extrapolar-se a la política autonòmica. Junts decidirà aquesta setmana si entra en el govern municipal del PSC de Rubén Viñuales a Tarragona. La decisió compta amb el beneplàcit de la direcció i marcaria un important punt d'inflexió en el repartiment de poder territorial.

Cal recordar que Junts va quedar pràcticament sense poder territorial en les eleccions municipals de 2023. Una catastròfica política de pactes dissenyada per Jordi Turull els va deixar sense govern en les quatre capitals de província, i fora de les diputacions.

Els postconvergents són conscients que necessiten recuperar poder per enfortir-se abans de les pròximes municipals (2027) i catalanes (2028). Tarragona ha propiciat una oportunitat que no estan disposats a deixar passar. Per molt que el pacte amb el PSC de Viñuales, ex de Ciudadanos, provoqui malestar entre els seus votants.

Molt a prop de tancar un acord

Junts i PSC porten mesos mostrant una bona sintonia a l'ajuntament de Tarragona. A més d'aprovar els comptes, ambdós partits negocien des de fa temps l'entrada dels postconvergents en el govern municipal. Una cosa que donaria estabilitat als socialistes, i permetria a Junts sortir una mica més del seu aïllament.

Segons ACN, han intercanviat documents i fins i tot han començat a planificar el nou govern i el repartiment de regidories. Sembla que l'acord està molt avançat, i a qui més ha agradat és als empresaris.

Els cercles econòmics catalans fa temps que anhelen una sociovergència que porti la política catalana cap al centre i li doni estabilitat. De fet, l'aliança d'Illa amb ERC i Comuns ha generat frustració entre els empresaris. La patronal ha mostrat públicament el seu malestar cap a Illa per les esperances que van dipositar en ell.

És encara molt aviat per pensar que el pacte pugui extrapolar-se a la política catalana. El panorama polític actual indica just el contrari: un progressiu distanciament entre PSC i Junts que portarà a una nova confrontació en les pròximes conteses electorals.

Torna la sociovergència?

Però, encara que l'acord ha estat conduït pels representants locals (Rubén Viñuales i Jordi Sendra), ha comptat amb l'aval de la direcció de Junts. I això, per als empresaris, és un bon senyal d'acostament entre ambdós partits.

Tant al PSC com a Junts hi ha sectors convençuts que cal obrir espais d'entesa per enfortir el centre polític davant dels extrems. Els empresaris agraeixen a Illa la recuperació de la normalitat després del Procés. Però alhora desconfien de la seva aliança amb ERC i Comuns, i li demanen que s'acosti a Junts.

El retorn de la sociovergència en una capital de província no és una cosa menor. Encara que hauran de seguir picant pedra per traslladar l'acord a una dimensió nacional. Molts veuen en la figura de Puigdemont el principal escull per a això.

Caldrà veure també com afecta l'acord de Tarragona a la militància i l'electorat de Junts. El pacte qüestiona a més les crítiques de Junts a ERC pels pactes amb el PSC "més espanyolista". Les bases independentistes, ressentides amb la traïció dels partits processistes, poden sentir-se temptades de seguir amb la fuga cap a Aliança Catalana.