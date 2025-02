Junts, una altra vegada a remolc de la CUP: admeten que volen tancar els CIE

Una de les conseqüències del procés va ser la basculació del nacionalisme conservador (CiU) cap a l'esquerra. Fins al punt de produir-se una simbiosi entre l'espai convergent i la CUP. El fracàs del procés ha portat Junts a un nou gir a la dreta, però els complexos el fan anar encara a remolc de l'extrema esquerra.

La metamorfosi de CiU a Junts els va portar a abraçar causes cupaires com la de tancar els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). La plana major de Junts va arribar a retratar-se davant d'un d'aquests centres amb una pancarta al més estil cupaire.

Malgrat el pretès gir a la dreta, Junts continua en les mateixes. En una entrevista aquest dimecres a El Cafè d’Idees de TVE, el seu secretari general, Jordi Turull, ha tornat a defensar el tancament dels CIES. La seva afirmació no és innòcua, tenint en compte que Junts està negociant la cessió de les competències en immigració amb el Govern central.

Durant tots aquests mesos ha planat el dubte de per a què vol Junts les competències en immigració. L'esquerra va iniciar una campanya de pressió sobre Junts acusant-los d'imitar el discurs de l'extrema dreta. Les pressions semblen haver fet efecte, i un Junts més acomplexat que mai torna a comprar el relat de la CUP.

Jordi Turull, a favor de tancar els CIE

“Vostès han passat de voler tancar els CIE a voler gestionar-los”, li diu la presentadora Gemma Nierga a Jordi Turull. Al que ell respon: “és que si els gestiones els pots tancar”.

El secretari general de Junts recorda que “hi ha una resolució del Parlament” per tancar els CIE. I lamenta que “és una vergonya” com estan aquests centres.

Jordi Turull afirma que “quan parlem de política per a la immigració ens referim a això”, i afegeix que el que volen és “una alternativa als CIE”.

Forma part de l'estratègia de Junts de disputar el terreny d'Aliança Catalana però marcant distàncies amb ells. La qual cosa els porta a la contradicció de defensar més controls migratoris però abraçar la política migratòria d'ERC i la CUP. Això els resta credibilitat davant l'electorat, que comença a donar-los l'esquena.

La indefinició de Junts amb immigració

CiU va votar el 2015 a favor de la resolució que demanava al Govern central tancar els centres d'internament d'estrangers. Van votar juntament amb el PSC, ERC, CUP i ICV. Deu anys després, Junts ha sol·licitat les competències al Govern central per gestionar la crisi migratòria que pateix Catalunya.

El motiu no és altre que la irrupció d'Aliança Catalana, un partit antiimmigració que li està menjant la torrada en l'espai nacionalista conservador. Junts ha volgut mostrar un perfil més dur en immigració i seguretat per tornar a ser un partit d'ordre. Però alhora és incapaç de desprendre's del llast esquerrà per por que el senyalin com a extrema dreta.