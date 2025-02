Trump posa fi al deliri trans: els homes ja no podran competir contra dones

Lia Thomas era un noi nord-americà que, com a nedador, va passar sense pena ni glòria per les diferents competicions en les quals participava. No estava ni entre els 400 millors nedadors del país de la seva generació. No obstant això, en la seva etapa universitària, va decidir canviar-se de sexe, hormonar-se i començar a participar en competicions femenines. Com a resultat, va començar a guanyar campionats i a batre rècords, un darrere l'altre. Fins i tot de nedadores olímpiques.

Les seves rivals van protestar. Al·legaven, lògicament, que una persona que durant 20 anys havia estat un noi, competia amb avantatge en la categoria femenina (per molts bloquejadors de testosterona que estigués prenent). El rebombori va ser enorme. La qüestió es va convertir en un debat nacional que va arribar fins i tot a traspassar fronteres. Fins que la Federació internacional de natació es va pronunciar i va prohibir a Lia Thomas participar en categoria femenina.

El cas de Lia Thomas no es tornarà a repetir. Almenys als Estats Units. I és que aquesta passada matinada, Donald Trump ha signat un decret en què es prohibia la participació d'homes biològics en competicions esportives femenines. Si fa uns anys ens diguessin que s'haurien de signar decrets per especificar que només les dones poden competir en categories de dones, segurament titllaríem de boig al nostre interlocutor. Tot i això, així estan les coses a Occident.

Donald Trump ha signat el decret envoltat de nenes i noies. Unes nenes i noies que, ara sí, es veuen protegides a l'hora de practicar esport competitiu. Ja no hi haurà homes amb avantatges biològics que, com que han decidit canviar de sexe, poden destrossar tots els seus rècords i arrasar en les seves competicions. La cara de felicitat d'aquestes noies ho deia tot. El president dels Estats Units posava fi al deliri trans en el món de l'esport.

"La nostra administració no es quedarà de braços plegats veient homes colpejar i maltractar atletes femenines", va reivindicar Trump. A més també va assegurar que negarà el visat a aquells "homes que fraudulentament afirmin ser atletes dones abans dels Jocs Olímpics de 2028", que se celebraran a Los Angeles.

Donald Trump no fa ni un mes que és al capdavant dels Estats Units i ja ha deixat tocada de mort la ideologia de gènere del país. Primer va signar un decret en què s'especificava que només hi ha dos sexes (a diferència del que defensa la teoria queer, que afirma que n'hi ha desenes). Després va exigir que les signatures oficials dels treballadors públics deixessin d'anar acompanyades dels pronoms (un altre deliri de transactivisme). Més tard va prohibir les cirurgies i tractaments químics a menors d'edat amb disfòria de gènere. I, ara, amb aquest decret signat la matinada passada, tanca per fi la porta a la participació d'homes biològics en categories esportives femenines. El que, en definitiva, és un dels deliris més destacats (i que més perjudica les dones) de la ideologia de gènere.