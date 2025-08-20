Intenta apunyalar tres persones en una festa a Catalunya, i el deixen en llibertat
Dies abans ja havia estat vist portant una destral pels carrers
La localitat tarragonina de Flix va viure moments de gran tensió durant la celebració de la seva Festa Major. Un home armat amb un ganivet de grans dimensions va amenaçar tres veïns i va intentar atacar l'agent de la Guàrdia Municipal que va acudir en primer lloc. Segons va explicar El Caso, l'agent va poder esquivar l'agressió i, després de la intervenció dels Mossos d'Esquadra, l'home va ser reduït i detingut sense que ningú resultés ferit.
L'arrestat és un veí de 55 anys, espanyol, amb antecedents penals i problemes d'addiccions, conegut per episodis violents al municipi. De fet, dies abans ja havia estat vist portant una destral pels carrers, tot i que en aquell moment no va arribar a amenaçar ningú. La reincidència i l'historial del detingut van fer que l'Ajuntament de Flix es presentés com a acusació particular en el judici ràpid celebrat a Falset.
Un cas que indigna els veïns
Tot i la petició del consistori d'ingressar a presó l'acusat, el jutge va optar per deixar-lo novament en llibertat. Aquesta decisió ha generat malestar a la localitat, on els veïns denuncien que els episodis violents d'aquest individu es repeteixen amb freqüència.
L'Ajuntament va elogiar l'actuació coordinada de la Guàrdia Municipal, els Mossos i els mateixos veïns implicats en l'incident, que van mantenir la calma en un moment de màxima tensió. No obstant això, la sensació general a Flix és de frustració, en considerar que la justícia no ofereix una resposta proporcionada a la gravetat dels fets.
El context de la violència a Catalunya
Aquest episodi es produeix en un moment en què la criminalitat violenta preocupa a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han admès un repunt d'aquests episodis, tant a Barcelona com en altres localitats. En aquest sentit, preocupa l'augment d'armes blanques.
Segons les dades policials, cada mes s'intervenen unes 800, una xifra molt superior a la d'armes de foc requisades. Aquest augment de ganivets i matxets al carrer eleva la percepció d'inseguretat i multiplica els episodis de violència en contextos festius o veïnals. De fet, les festes de Sant Joan s'han de blindar per evitar totes aquestes situacions.
El cas de Flix il·lustra com la reincidència i la manca de mesures fermes davant perfils conflictius acaben generant alarma social. Mentrestant, els petits ajuntaments reclamen més mitjans i una major seguretat jurídica per poder actuar amb contundència.
Més notícies: