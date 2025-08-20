Nervis a l'esquerra: intercanvi d'insults entre Juana Dolores i un regidor de la CUP
S'acusen de treballar per al PSC i les elits, i tots dos diuen la veritat
L'esquerra en general no s'ha avingut gaire bé entre si i la prova és la seva incapacitat històrica per unir-se. Així mateix, una altra de les seves característiques més notables és la violència que exerceixen cap al foc amic. El darrer exemple ens l'han donat Juana Dolores i la CUP.
Ara mateix, Juana Dolores és la nova figura d'esquerres patrocinada per les elits mediàtiques. Es tracta del clàssic exemple d'un radicalisme vehiculat i teledirigit. D'altra banda, la CUP comença a flirtejar amb idees de la dreta identitària, com la crítica al creixement demogràfic.
De fet, ahir mateix s'explicava a E-Notícies que la CUP ja critica explícitament la Catalunya dels deu milions. Això no ha agradat a Juana Dolores, que a les xarxes socials deia de la CUP que són “gentussa”. Tot seguit, li responia Jordi Casas, un dels cupaires crítics amb el creixement demogràfic.
En un missatge força dur, Casas carregava contra Dolores, i de passada adjuntava una portada d'ella a La Vanguardia amb les elits culturals a Sant Jordi. “Diu la comunista preferida del III Conde de Godó y Grande de España. Revolucionària de saló i, sobretot, molts focus. L'esterilitat política total (i per això premiada) al servei del règim. Gentola, sí. Ja seria hora que les pròximes Juana Dolores les clissi tothom a la primera”:
Dos esquerres
Més enllà de l'anècdota, amb aquest episodi assistim a l'enfrontament entre dos tipus d'esquerra que en el fons són molt semblants. Ens referim als antisistema integrats, el que Casas anomena “revolucionària de saló” i que a tots els efectes es pot aplicar a la mateixa CUP. La diferència és que, ara, amb l'arribada del PSC, la CUP ja no fa el paper de comunista assignat per les elits processistes.
El més curiós d'aquest episodi és que ambdós, Juana Dolores i la CUP, s'acusen mútuament d'estar al servei del PSC d'alguna manera. I certament tots dos diuen la veritat. D'una banda, Juana Dolores viu de l'establishment mediàtic postprocessista, i la CUP viu de pactar amb el PSC mentre recomponen el partit.
