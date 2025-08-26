Un històric de la CUP ataca Carlos Alcaraz i li surt el tret per la culata
Manel Márquez diu que Alcaraz és 'la caspa feta tennista' per rebre una benedicció abans de l'US Open
A ningú se li escapa que l'esquerra té una relació particular amb les religions. D'una banda, ataca tot el que està relacionat amb el cristianisme, però, al mateix temps, celebra i aplaudeix l'islam. A Catalunya, on el progressisme ha tingut molt protagonisme durant anys, això és doblement evident. El darrer exemple ens l'ha donat un històric de la CUP, Manel Márquez.
A través de xarxes, Márquez carregava contra la nova estrella del tennis mundial, Carlos Alcaraz, per rebre la benedicció d'un sacerdot abans de participar a l'US Open. Davant d'això, Márquez ha comentat de manera exagerada i desafortunada que Alcaraz és “la caspa feta tennista. Espanya, 1939”. És a dir, per a Márquez, rebre una benedicció a títol personal és raó suficient per recordar la guerra civil i l'inici del franquisme:
Ara bé, Márquez no és coherent amb el seu rebuig a les religions. Al contrari, el ‘cupaire’ ha aplaudit en diverses ocasions l'islam. I a través de xarxes li han recordat a Márquez alguns dels seus tuits celebrant el Ramadà.
En ple coronavirus, per exemple, Márquez felicitava el Ramadà “des de la meva laïcitat pública”. Anys abans, el 2017, Márquez procedia de la mateixa manera. “Avui 1.500 milions de persones, entre ells molts amics, alumnes i família, comencen el Ramadà. Felicitats! A casa, els dolços!”
Un cas més
Per a qui segueixi la política catalana, això no és cap novetat. Partits com ERC també han protagonitzat polèmiques absurdes a propòsit de l'islam i el cristianisme.
Cal recordar, per exemple, quan ERC, en lloc de felicitar el Nadal, felicitava el “solstici d'hivern”. Això sense perjudici que, amb cada Ramadà, no hi faltés un “Ramadan Mubarak”. En altres ocasions, ERC ha hagut de recular. Aquí està, per exemple, quan van haver d'eliminar un missatge a xarxes socials que felicitava festes musulmanes que segregaven per sexe.
Com és sabut, l'esquerra occidental dona suport a l'islam i a les seves pràctiques religioses més polèmiques per interès electoral. Per la seva banda, els musulmans es serveixen dels partits progressistes per continuar amb la creació i manteniment de les seves comunitats. Per la seva banda, l'esquerra, en ple retrocés electoral, necessita trobar votants a qualsevol preu.
