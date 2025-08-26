Jaume Collboni doblarà l’aportació de les ajudes a Palestina, fins a 400.000 euros
Per la seva banda, la Generalitat ha destinat els darrers anys més de 8,4 milions d'euros a l'UNRWA
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament duplicarà l'aportació econòmica a l'Agència de l'ONU per als Refugiats de Palestina (UNRWA). L'ajuda passarà de 200.000 a 400.000 euros anuals. L'anunci es va fer a Jordània, durant un viatge oficial en què Collboni no va poder desplaçar-se a Betlem ni a Ramal·la pel veto d'Israel. Segons va explicar, l'objectiu d'aquest increment és finançar medicaments, aliments i projectes sanitaris que atenen infants amb discapacitat a Gaza.
Segons dades de l'ONU, hi ha 1,6 milions de persones a la Franja de Gaza que pateixen fam severa. Als magatzems de l'UNRWA a Amman s'acumulen 3.000 tones de menjar que no poden entrar a Gaza. Israel manté bloquejats els passos fronterers des de març, cosa que manté milers de camions aturats a Egipte.
Collboni va assegurar que Barcelona vol mostrar el seu suport en aquest context. L'UNRWA ha denunciat que el veto israelià és una decisió política que impedeix que l'ajuda arribi a la població. "Som la principal organització humanitària de les Nacions Unides a Gaza i aquest bloqueig és inacceptable", va declarar el seu portaveu, Jonathan Fowler.
L'UNRWA encara aixeca sospites
El gest de Collboni se suma a una política que ja ha generat polèmica a Catalunya. La Generalitat ha destinat els darrers anys més de 8,4 milions d'euros a l'UNRWA, tot i que països com els Estats Units o Alemanya n'han suspès el finançament pels seus vincles amb el grup terrorista Hamàs.
Partits com Aliança Catalana, Vox o fins i tot Junts han reclamat tallar les ajudes, mentre que el Govern de Salvador Illa ha optat per mantenir-les. Des de l'oposició es denuncia que es prioritzi l'enviament de diners a l'estranger mentre els serveis públics catalans mostren greus mancances.
Amb aquesta decisió, Barcelona segueix la línia del Govern i es posiciona a favor de reforçar les ajudes a Palestina. Una aposta que, lluny de generar consens, alimenta el debat sobre l'ús dels diners públics i el paper de les institucions catalanes en conflictes internacionals. Màxim quan la influència que pugui tenir la Generalitat és mínima.
