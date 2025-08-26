Inseguretat desfermada a Catalunya: tres apunyalaments en un sol dia a Lleida
Les agressions amb arma blanca i les baralles violentes han augmentat un 25% a Lleida en el que portem d'any
La ciutat de Lleida va viure aquest cap de setmana una jornada marcada per la violència. En només unes hores es van registrar tres apunyalaments a la ciutat. Aquests fets han disparat la preocupació veïnal i han obligat l'Ajuntament a anunciar mesures judicials.
El primer cas es va produir diumenge al matí al barri de Pardinyes, quan un jove de 25 anys va ser atacat en ple carrer Ramon Llull. L'agressor li va clavar una ganivetada al tòrax i va fugir del lloc. La víctima va ser traslladada en estat greu a l'hospital Arnau de Vilanova, on roman ingressada. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l'autor.
Hores abans, de matinada, un altre jove de 22 anys va resultar ferit després de rebre tres ganivetades durant una baralla multitudinària. Els fets van tenir lloc a la sortida d'un local d'oci de la carretera N-230. Més d'una desena de persones van participar en l'agressió, que va acabar amb el jove a la UCI del mateix hospital. Afortunadament, la seva vida no corre perill, tot i que continua sota observació.
El tercer apunyalament va tenir lloc també de matinada, al carrer Boters, al nucli antic. Allà un home va ser atacat durant un robatori amb violència: el lladre el va ferir a la cara amb una arma blanca per arrabassar-li el telèfon mòbil. La policia va aconseguir detenir dos sospitosos, una jove de 18 anys i el seu germà de 15, que es va presentar a comissaria acompanyat per la seva mare.
Un patró d'inseguretat
Les xifres confirmen que no es tracta de fets aïllats. Segons dades del Ministeri de l'Interior, les agressions amb arma blanca i les baralles violentes han augmentat un 25% a Lleida en el que portem d'any. També els robatoris amb violència s'han disparat, amb una mitjana de gairebé un assalt al dia en el primer trimestre de 2025.
El segon de l'alcalde Larrosa, Carlos Enjuanes, va anunciar que la Paeria es personarà com a acusació particular en els casos d'agressions amb arma blanca. "A Lleida, qui la fa la paga, i no permetrem que ningú alteri la convivència a la ciutat", va declarar.
Els veïns, però, consideren amb raó que la sensació d'inseguretat és cada cop més gran. Les agressions a plena llum del dia i la reiterada presència de multireincidents reforcen la idea que la violència urbana a Catalunya està arribant a nivells alarmants. Com sempre, aquest augment de la inseguretat s'emmarca en la impunitat de la qual gaudeixen els criminals.
Més notícies: