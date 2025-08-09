La hipocresia de la CUP a Girona: ara no volen un centre per a pobres a la ciutat
Política contra activisme: quan la CUP arriba al poder té dificultats per justificar la seva activitat de govern
La CUP, el partit antisistema de Catalunya per antonomàsia, ha mostrat una altra contradicció desconcertant a Girona. Mentre la ciutat s'enfronta a un problema creixent de persones sense llar, la CUP, encapçalada per l'alcalde Salellas, s'oposa a la ubicació d'un centre per a aquestes persones. Es tracta d'un nou exemple de les tensions que provoca la gestió real del poder polític.
El projecte del futur centre d'atenció a persones sense llar, que el Govern de la Generalitat havia proposat per a Girona, ha rebut la desaprovació del consistori. Tot i que Salellas ha defensat públicament la necessitat d'aquest centre, ha mostrat la seva oposició que s'ubiqui al seu municipi. Com al·legarien molts altres alcaldes —que en altres circumstàncies haurien estat atacats per la CUP—, Salellas diu que Girona ja té un centre (La Sopa) dedicat a aquesta qüestió.
L'alcalde, en una entrevista recent, va assegurar que tot i que el centre és "necessari" a causa de l'augment de persones vivint al carrer, “no ho hem d'assumir tot” i que el centre hauria de servir no només a Girona, sinó també a la zona metropolitana. Per a Salellas, la situació requereix més que un esforç municipal. Es necessita un enfocament supramunicipal i un compromís de les administracions de nivell superior, diu Salellas, per finançar el projecte.
La CUP, entre la realitat i la xerrameca
Aquest debat reflecteix la complexa situació que tradicionalment ha travessat la CUP. Ens referim a la comoditat que sent el partit en la crítica i en la sofisticació verbal, però no en la gestió. El problema és que això, amb la fi del processisme, ja no té més recorregut i la CUP necessita tocar de peus a terra a qualsevol preu.
És més, això explica que el partit estigui al mig d'una lluita interna que s'intenta dissimular. Sense anar més lluny, una de les seves diputades estrella, Laia Estrada, ha abandonat l'escó per "discrepàncies polítiques". Aquestes discrepàncies es resumeixen en què la CUP hagi optat pel pragmatisme, és a dir, ser una crossa del PSC per intentar capitalitzar alguns àmbits (habitatge, per exemple).
En el cas municipal, la CUP no pot perdre els seus dos únics feus: Girona i Berga. Això també explica que en aquestes localitats hàgim vist una CUP irreconeixible. A Girona, per exemple, l'ajuntament ha donat suport a desnonaments i fiscalitzat el padró al nivell d'Orriols a Ripoll. Es tracta, en fi, d'aconseguir el poder i mantenir-lo.
