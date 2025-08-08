El viatge de Collboni i el seu equip a la mani LGTBI d’Hongria va costar 4.100 € públics
S'afegeixen així als 4.500 euros que va costar el viatge d'altres diputats del Parlament
El viatge a la manifestació LGTBI de Budapest, celebrada el passat 28 de juny, de Jaume Collboni i el seu equip va costar a l'erari públic un total de 4.100 euros. Aquest import correspon a les despeses dels dos assessors que van acompanyar l'alcalde en el viatge. Es tracta de Mar Jiménez Carrete, comissionada d'Afers Europeus, i Rita Cintas Riumbau, encarregada de la comunicació d'Alcaldia.
El cost d'aquest viatge va ser revelat a través d'una sèrie de preguntes formulades pel PP a l'Ajuntament de Barcelona, i a les quals ha tingut accés E-Notícies. Segons la resposta municipal, Collboni no va presentar despeses a compte de l'Ajuntament, ja que, presumiblement, les seves despeses van ser sufragades pel govern municipal de Budapest. Així mateix, el viatge s'emmarca dins la participació de Collboni i altres membres de l'àmbit polític català en la manifestació en defensa dels drets LGTBI.
Però, en realitat, aquesta manifestació va ser més aviat contra el govern d'Orban, que la va permetre i tutelar sense més transcendència. De fet, en la resposta municipal s'assenyala que l'objectiu del viatge era fer "una mostra de solidaritat i força col·lectiva davant dels últims atacs del govern del primer ministre Viktor Orban contra la comunitat LGTBI+". Aquesta "mostra de solidaritat" es va resoldre amb diverses reunions amb alcaldes d'altres ciutats europees i l'assistència a la marxa de l'Orgull.
Els viatges els paguen els contribuents
A més de Collboni i el seu equip, a la manifestació no hi van faltar altres figures del progressisme català. Entre elles, diversos polítics destacats de Comuns i ERC, com podria ser l'exconsellera Verge. El cas és que tots ells van viatjar a costa del contribuent català amb un cost total de 4.500 euros. Encara que aquesta despesa pública és ínfima en comparació amb el pressupost total de l'Ajuntament de Barcelona, es tracta d'una despesa simbòlica.
I és que, en un context de pressió econòmica per a moltes famílies, aquesta classe de despeses es poden percebre com a innecessàries. Cal destacar, per exemple, que segons dades de l'IDESCAT un de cada tres catalans no pot anar-se'n de vacances. I com és evident, a elles ningú els paga els viatges encara que al·leguin diferents justificacions ideològiques o polítiques.
