El Govern de Pedro Sánchez destinarà 13,5 milions d'euros a la sospitosa UNRWA.

L'organització propalestina sota sospita UNRWA tornarà a rebre una suculenta injecció de diners, aquesta vegada del Govern espanyol. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un ambiciós paquet d'ajudes per a la cooperació exterior. Espanya destinarà 84,5 milions d'euros per a organitzacions internacionals, entre les quals l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins.

L'aportació dels espanyols a l'UNRWA serà de 13,5 milions d'euros. L'Executiu segueix els passos del Govern de Pere Aragonès, que va destinar 1,9 milions a aquesta organització. Malgrat les sospites que planen sobre ella, el Govern de Salvador Illa ha mostrat la seva intenció de continuar regant l'entitat amb diners públics.

Partits com Vox i Aliança Catalana han demanat suspendre totes les ajudes a aquesta organització sospitosa de col·laborar amb el terrorisme islamista. De fet, diversos països com Alemanya i els Estats Units han tallat qualsevol vincle amb l'UNRWA. Espanya i Catalunya són una excepció en el seu afany per continuar finançant l'agència.

Agència sota sospita

Diverses investigacions internacionals han posat en el focus de la polèmica aquesta agència per als refugiats palestins. La pròpia ONU manté oberta una investigació per la col·laboració d'una dotzena dels seus membres amb l'organització terrorista Hamàs. Els seus treballadors podrien haver estat implicats en els atacs del 7 d'octubre de 2023, on van ser assassinats 766 civils.

Vox ha acusat els governs de la Generalitat, primer el d'ERC i ara el del PSC, de finançar el terrorisme islamista. Aliança Catalana ha demanat en més d'una ocasió a Salvador Illa que suspengui les ajudes i destini els diners a la població necessitada de Catalunya. Fins i tot Junts va demanar congelar les ajudes mentre no es dissipin els dubtes sobre l'organització.

Salvador Illa s'ha negat a tallar les ajudes i ha reiterat el compromís del seu govern en la cooperació internacional i humanitària. El Govern de Pedro Sánchez suma ara una nova aportació de 13,5 milions d'euros a l'agència. Pedro Sánchez va liderar la diplomàcia europea en el reconeixement de l'Estat de Palestina.

Ajuda a la cooperació

Els governs de Salvador Illa i Pedro Sánchez també coincideixen en la seva generositat amb la cooperació exterior. A més de l'UNRWA, Espanya destinarà 14,6 milions a l'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides. Altres 3,6 aniran per a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

La major aportació, 25 milions, serà per al Fons de Pandèmies del Banc Mundial i l'Organització Mundial de la Salut. A més es preveuen 6,9 milions d'ajudes a la Creu Roja, i altres aportacions menors al Programa Mundial d'Aliments i la UNICEF.

Espanya donarà també al voltant d'un milió d'euros a l'Organització Internacional per a les Migracions, al Fons de Població de les Nacions Unides i a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans.

Destaca també l'aportació a entitats iberoamericanes com l'Organització dels Estats Americans (OEA) i el Banc Interamericà de Desenvolupament. Així com les ajudes a l'OCDE, el Banc Mundial i l'OMS.