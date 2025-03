Junts, a remolc de Sílvia Orriols: carrega ara també contra l'UNRWA

La diputada i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va demanar a l'octubre la suspensió de les ajudes del Govern a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA). El silenci de la resta de formacions va ser sepulcral. També de Junts, que tanmateix ara secunda la sospita al voltant d'aquest organisme.

Ha estat a la Comissió d'Acció Exterior al Parlament, aquest dijous. Vox va presentar una proposta de resolució sobre la supressió de qualsevol ajuda o subvenció a l'UNRWA. En el seu torn de paraula, Francesc de Dalmases va criticar durament aquest organisme de l'ONU sota sospita.

La qüestió és que Vox porta temps denunciant la falta de transparència d'aquest organisme, acusat de vincles amb el terrorisme islamista. Però Junts no va dir res fins que Aliança Catalana va posar el focus en la qüestió. La qual cosa reforça la sensació que Orriols està marcant l'agenda i que Junts va a remolc.

Contra l'UNRWA i el populisme

Vox va presentar aquesta proposta de resolució com "una oportunitat de demanar responsabilitat" al govern de la Generalitat. El diputat Alberto Tarradas va constatar que l'UNRWA "ha fracassat" en la seva missió humanitària, i "s'ha convertit en un tentacle de Hamàs". Va advertir que mentre altres governs han tallat les ajudes a l'organisme, la Generalitat porta des de 2017 augmentant les aportacions.

"Mentre a Catalunya falten metges, les llistes en sanitat es disparen, les famílies no arriben a final de mes i hi ha milers de nens que depenen de beques menjador, el Govern decideix que per a ells la prioritat és seguir enviant diners a l'UNRWA, i per tant a Hamàs", ha dit el diputat de Vox.

Junts, molt crític amb l'organisme

Junts va votar en contra d'aquesta moció "perquè és antidemocràtica i perquè a Vox els molesta la governança global". Però el diputat Francesc de Dalmases va aprofitar el seu torn de paraula per mostrar un to crític amb l'UNRWA.

Dalmases va demanar ser "extremadament crítics" amb la "falta de transparència" d'organismes com aquest. "Que Hamàs es va infiltrar a l'UNRWA és un fet, i quan hi ha un escàndol d'aquesta magnitud cal ser crítics", va dir de forma taxativa.

Va recordar a més que "països de referència" com Alemanya, Suècia, Noruega, Japó, França, Suïssa o Finlàndia van suspendre l'ajuda a l'UNRWA. "També l'administració Biden", va afegir, "no la de Trump, sinó la de Biden".

Dalmases va criticar aquelles formacions que diuen que no es pot criticar l'UNRWA, perquè d'aquesta manera "estan obrint la porta al populisme". "No farem el joc a aquells que volen destruir aquests organismes de governança global. Però tampoc a aquells que, excusant-se en aquesta amenaça global, beneeixen acríticament tot el que queda fora del seu perímetre", va al·legar finalment.

ERC amenaça amb portar-ho a la fiscalia

El diputat d'ERC Rubén Wagensberg va dir que "no hem vingut aquí a discutir sobre fake news i per tant no tenim res a comentar". Però sí que va amenaçar amb portar Vox davant la justícia per acusar la Generalitat de finançar una organització terrorista. Els Comuns també van votar en contra d'una proposta "contrària als drets fonamentals i el dret internacional".

El PSC va demanar als serveis jurídics de la cambra "que s'analitzin aquestes acusacions de finançament a organitzacions terroristes per part de la Generalitat". El PP va votar a favor de la moció per "impedir que ni un euro dels catalans vagi a aquesta organització fins que no s'esclareixin les investigacions".