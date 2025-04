ERC demana al Parlament que sancioni Sílvia Orriols

ERC ha fet un pas més en l'ofensiva dels partits del cordó sanitari contra Aliança Catalana. El grup parlamentari republicà ha sol·licitat a la Mesa del Parlament que avaluï si la diputada Sílvia Orriols ha vulnerat el codi de conducta. Exposen com a motiu les reiterades acusacions de misogínia a la diputada d'ERC Najat Driouech per portar el vel islàmic.

Els republicans acusen Orriols de voler humiliar i menysprear Driouech, i d'utilitzar-la per atacar tot un col·lectiu. La Mesa haurà d'avaluar ara si hi ha elements suficients per sancionar Sílvia Orriols.

El detonant de la denúncia d'ERC va ser la trifulga entre Sílvia Orriols i Najat Driouech en el ple parlamentari del passat 26 de març. "Se li hauria de caure la cara de vergonya de publicar a les seves xarxes socials fotos de temporeres dient que cobren subsidis de la Generalitat", li va recriminar Driouech a Orriols. "Vergonya li hauria de fer a vostè normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic en aquesta cambra", va contestar Orriols.

Cordó sanitari contra AC

El líder del grup parlamentari d'ERC va demanar empara al president de la cambra Josep Rull. Aquest va advertir la diputada d'Aliança Catalana per "ofendre" una diputada de la cambra. Però Esquerra ha fet un pas més i demana investigar Sílvia Orriols per vexacions a Najat Driouech.

De fet, la caixa dels trons la va obrir el mateix Josep Rull. El president de la cambra va enviar fa poc una carta als diputats animant-los a denunciar els discursos d'odi al Parlament. Ara ERC acudeix a la crida de Rull i demana expedientar Sílvia Orriols.

Cal recordar que tant ERC com Junts formen part del cordó sanitari juntament amb PSC, Comuns i la CUP contra Vox i Aliança Catalana. El protagonisme que ha adquirit Sílvia Orriols en pocs mesos, i els mals pronòstics en les enquestes, ha portat aquests partits a redoblar la seva ofensiva. Fa poc van anunciar la creació d'una comissió per combatre els discursos d'odi al Parlament.

Sílvia Orriols respon

La Mesa haurà de consultar ara la Comissió de l'Estatut dels Diputats, perquè avaluï els fets. El codi de conducta estableix l'obligació dels diputats de tractar-se amb respecte, i sense discriminació per raons de gènere, raça, creences o religió. Cal recordar que almenys dos diputats (David Cid i Agustí Colomines) han anomenat "nazi" i "feixistes" a Sílvia Orriols sense que hi hagués conseqüències.

En tot cas, Orriols s'exposa a una sanció d'entre 600 i 12.000 euros per infracció lleu del codi disciplinari. Si s'estima que la infracció va ser greu, podrien fins i tot inhabilitar la diputada de manera temporal.

La líder d'Aliança Catalana ja va ser sancionada en el seu dia amb una multa de 10.001 euros per dir que l'islam és incompatible amb els valors occidentals. En aquella ocasió, la sanció va ser imposada per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes sota la direcció de Tània Verge. La sanció no només no va debilitar Orriols, sinó que la va catapultar en les últimes eleccions.

De moment, la líder d'Aliança Catalana ja ha respost. "Doncs jo demano expedientar Najat per exhibició d'elements misògins i fonamentalistes en seu parlamentària", ha tuitejat.