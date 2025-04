Entitats socials demanen obligar els ajuntaments a empadronar sense domicili fix

La Xarxa d’Entitats pel Padró, una plataforma formada per una quinzena d'entitats socials, ha comparegut aquesta setmana al Parlament. Ho han fet convidats per PSC, ERC i Comuns. Han proposat un pacte nacional pel padró a Catalunya, que obligui els ajuntaments a empadronar tots els seus veïns fins i tot sense domicili fix.

La proposta arriba en ple debat sobre l'empadronament als municipis catalans. La llei estableix l'obligació dels ajuntaments d'empadronar tots els seus veïns sense restriccions. Aquest és un requisit indispensable per accedir als serveis públics bàsics, com la sanitat i l'educació.

Però l'empadronament indiscriminat i fraudulent genera descontrol i inseguretat. Per això desenes d'ajuntaments a Catalunya es neguen a empadronar sense un document de propietat o lloguer que justifiqui la residència del sol·licitant. Cada vegada hi ha més persones que denuncien a través de les xarxes socials fraus en el padró.

Padró sense discriminació amb independència de la situació administrativa del sol·licitant

La Xarxa d’Entitats pel Padró ha explicat que s'estan reunint amb partits polítics per impulsar el pacte català pel padró. “L'objectiu és garantir l'accés universal al padró, respectant els drets humans de totes les persones residents a Catalunya. Reclamem que es garanteixi l'accés al padró sense cap tipus de discriminació a totes les persones que viuen a Catalunya”, ha dit el seu representant.

Ha insistit en el deure d'empadronar “independentment de la situació administrativa de les persones que volen empadronar-se”. I de fer-ho “dins dels terminis que marca la llei”. Alhora ha denunciat els ajuntaments “que posen traves” a l'empadronament “de persones que viuen al municipi”.

Des de la Xarxa asseguren haver identificat almenys una trentena de municipis on s'obstaculitza l'accés al padró. “No són ajuntaments del mateix color polític, encara que sí que hi ha partits que tenen més incidència”, afirmen.

Cada vegada es denuncien més fraus a les xarxes

Les entitats contemplen la creació d'una comissió de seguiment per identificar aquests obstacles i abordar possibles solucions. No descarten desenvolupar un règim sancionador per als ajuntaments “que no compleixin la llei”.

Però aquesta iniciativa xoca amb la rebel·lió de cada vegada més ajuntaments contra el que consideren un perjudici per a la seguretat i l'equilibri dels serveis públics. Ajuntaments com Martorell o Figueres han alçat la veu, desafiant fins i tot la llei i negant-se a empadronar sense contractes de lloguer o de propietat. Això coincideix amb múltiples denúncies a les xarxes socials sobre fraus en el padró.

És evident que hi ha un creixent clam social contra les irregularitats de molts ajuntaments que empadronen en falsos domicilis. El cas més greu és el de persones que asseguren tenir empadronades gent a casa seva sense saber-ho.