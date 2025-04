La CUP organitza un taller per 'disparar' a Sílvia Orriols, Trump o Milei

El passat cap de setmana, les joventuts de la CUP, Arran, van organitzar el seu "Programa ecosocialista" a l'Espai Rebel de les Illes Balears. Un dels objectius declarats era "acabar amb el model turístic" i lluitar per "uns Països Catalans lliures de tota explotació i dominació". "Construïm el front ecologista aglutinador, que enfronti la crisi ecosocial en tota la seva totalitat", deien els joves de la CUP.

Enmig d'aquest esdeveniment, es van desenvolupar diverses activitats festives que incloïen reivindicacions polítiques radicals. Una d'elles va ser “tir al fatxa”, una activitat en la qual els participants llançaven pintura a fotos de polítics. Entre les imatges en què es llançava pintura figuraven figures com Sílvia Orriols, Javier Milei i Donald Trump.

Aquest tipus d'accions no són una novetat a la CUP, que sol combinar festivitat amb reivindicacions de tall violent. Els episodis de violència són freqüents en les seves activitats, tant al carrer com en actes públics. Des d'assaltar la casa de Gerard Piqué fins a agredir membres d'altres partits i seus, la CUP ha estat protagonista de molts incidents.

I l'activitat en particular de disparar als rivals és recurrent a la CUP. Fa poc, per exemple, la CUP va organitzar una activitat molt similar a Sant Cugat. De fet, la CUP es plagia a si mateixa perquè, en aquella ocasió, l'activitat també es deia "apunta al fatxa".

Les joventuts, per cridar l'atenció

La CUP sol justificar aquest tipus d'actes de violència física o simbòlica com una manera de donar visibilitat a les seves causes. I ara més que mai la CUP necessita visibilitat i cridar l'atenció. Després de successius i profunds fracassos electorals, la formació antisistema ha decidit intentar ser un actor més normal dins de la política institucional.

Això no està en contradicció amb el fet que el partit promocioni i dissenyi actes d'aquesta naturalesa. Per a això, és habitual que utilitzi les joventuts del partit, que es presten a ser els executors d'aquestes mesures publicitàries. L'assalt a l'habitatge de Gerard Piqué o l'assalt a un supermercat Mercadona, per exemple, van ser igualment protagonitzats per Arran.