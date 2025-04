El discurs viral de Marc Buch sobre l'ocupació que deixa en evidència l'esquerra woke

Fa uns dies es va fer viral un discurs de Marc Buch, l'alcalde de Calella (Junts per Catalunya). En aquest discurs, que no veureu pas a TV3, Buch parlava sense complexos de l'ocupació i de com hi ha gent que s'aprofita del sistema amb l'excusa que suposadament és vulnerable.

El discurs és interessant ja no només per la defensa que fa Buch de la lluita contra l'ocupació, sinó perquè, a més, explica un cas que deixa en evidència l'esquerra woke.

Una esquerra woke ha dimitit per complet de defensar la gent honrada i treballadora, que és el que hauria de fer l'esquerra, i que ara es dedica a justificar i blanquejar la delinqüència. Després es pregunten per què la gent els deixa de votar. Però aquest cas que relata Marc Buch ho explica a la perfecció.

I és que tens una família atemorida per uns ocupes. Què fa l'esquerra woke? Defensar aquesta família? No, crear el fals dilema que has de posicionar-te o al costat del delinqüent o al costat del gran tenidor. Viuen tan allunyats de la realitat i han abandonat tant la gent treballadora, que ni se'ls acut pensar que els principals perjudicats en una ocupació són, la majoria de les vegades, els veïns honrats que han de pagar les conseqüències de tot.