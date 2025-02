La Fundació Bofill desvia ara l'atenció després de la polèmica dels seus pisos turístics

A la Fundació Bofill no li agrada que mitjans independents com E-Notícies o L'Alternatiu facin la seva feina. Aquests dos mitjans vam publicar que aquesta entitat, responsable de l'enfonsament del sistema educatiu a Catalunya, té en propietat 11 pisos turístics i que ha cobrat més de 15 milions d'euros en subvencions. Tant és així, que han decidit atacar aquesta premsa lliure que tant els molesta.

Des de la Fundació Bofill han fet un comunicat a les seves xarxes socials intentant atacar, assenyalar i deshumanitzar aquests dos mitjans. I ho han fet, això sí, sense desmentir les informacions publicades. És a dir, que res del que ha sortit a E-Notícies o L'Alternatiu sobre aquesta qüestió és mentida.

En aquest vídeo (que trobareu a la part superior de la notícia), parlem de com s'ha molestat la Fundació Bofill per aquesta informació publicada. I, a més, també detallem altres informacions comprometedores sobre aquesta entitat que té una enorme responsabilitat en el fet que l'educació pública a Catalunya estigui a la cua d'Espanya i d'Europa. Una història de subvencions, pisos turístics, projectes fracassats i portes giratòries entre la Fundació Bofill, el Departament d'Educació (controlat històricament per Esquerra Republicana) i també Òmnium Cultural.