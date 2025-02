La fundació que ha enfonsat el sistema educatiu a Catalunya posseeix 11 pisos turístics

La Fundació Bofill ha estat assenyalada com a responsable del caos educatiu i el fracàs escolar a Catalunya. L'últim informe PISA va situar els alumnes catalans a la cua (no només d'Espanya sinó també d'Europa) en càlcul i comprensió lectora. És el resultat d'anys d'imposició d'un qüestionable model basat no en els coneixements i l'esforç sinó en la subjectivitat de l'alumne.

El cas és que la Fundació Bofill sempre ha estat molt ben connectada amb el poder a Catalunya. La qual cosa li ha permès influir directament en el model educatiu català que ha conduït al desastre.

Parlem no només de portes giratòries amb la Conselleria d'Ensenyament, sinó també de suculentes subvencions que haurien engreixat el seu patrimoni.

Segons ha revelat recentment L'Alternatiu, han percebut més de 15 milions d'euros en ajudes públiques en els últims cinc anys. La sorpresa ha saltat en conèixer-se que a més són posseïdors d'onze pisos turístics a Barcelona.

És curiós, perquè el model de projectes i competències impulsat per la Fundació Bofill ha estat jaleat i aplaudit sobretot per l'esquerra. Una esquerra que també té en el punt de mira els grans tenidors d'habitatges. Segons la llei catalana de l'habitatge, la fundació darrere del fracàs escolar a Catalunya és també un gran tenidor.

Ajuda de 12,5 milions d'euros

Més enllà d'aquesta contradicció, la informació revela fins a quin punt aquesta fundació s'ha enriquit en els últims anys.

Com ja vam publicar a E-Notícies, l'entitat va multiplicar per seixanta els seus ingressos de 2021 a 2022. Ho va fer gràcies a una aportació de 12,5 milions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat i Migracions, procedent dels fons "Next Generation".

Això els hauria permès accedir al món de la inversió immobiliària fins a disposar d'onze pisos turístics a la ciutat de Barcelona. La llista inclou únicament els pisos catalogats com d'ús turístic, així que podria tenir més propietats d'habitatge convencional.

En tot cas, és un bon exemple de com ha funcionat el poder a Catalunya durant anys i les seves nefastes conseqüències. Els partits en el govern, especialment ERC, van beneficiar una fundació les propostes metodològiques de la qual van portar al caos educatiu. Al seu torn la Fundació servia de lloc de reclutament de persones del govern per al desenvolupament dels seus projectes.