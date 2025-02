Toni Soler insulta greument Donald Trump i rep la millor de les respostes

El retorn de Donald Trump ha posat nerviosos a molts, també a Catalunya. L'establishment polític i mediàtic està alterat i aprofiten la més mínima per atiar a Donald Trump amb insults recurrents.

La proposta del president nord-americà per pacificar Orient Mitjà ha provocat la indignació del globalisme internacional. Trump ha suggerit el reassentament dels palestins i la presa del control de Gaza per part de l'administració nord-americana. La seva idea és reconstruir la zona zero del conflicte palestino-israelià per convertir-lo en un nou motor econòmic.

Trump proposa convertir Gaza, “un lloc en runes on ningú vol viure”, en la nova “Riviera d'Orient Mitjà”. Per a això ha suggerit que Jordània i Egipte acullin els palestins de Gaza.

La idea ha estat rebuda amb entusiasme per Israel, però amb rebuig per part dels palestins i el món àrab. També ha estat criticat per l'esquerra propalestina occidental.

Greu insult i enginyosa resposta

Els ecos d'aquesta nova campanya antitrump han arribat fins a Catalunya. Un dels que han comentat la jugada ha estat Toni Soler, cap de la productora que factura més de 6 milions d'euros a TV3. Ho ha fet amb la seva particular vehemència.

“Què fa occident en mans d'aquest subnormal”. És el breu missatge de Toni Soler, que aprofita la polèmica proposta per insultar al president dels EUA, Donald Trump. Ho ha fet a través de X, en un tweet que ha rebut diverses respostes.

Li retreuen els aires de superioritat amb els quals parla, preguntant-li “si tots els que voten a Trump són subnormals”. O “per què sempre insultes als que no pensen com tu”.

Encara que hi ha una resposta que destaca per sobre de les altres. “Almenys a ell l'han votat, a tu no i hem d'aguantar sí o sí els teus programes a la tele cobrant un pastizal amb diners públics”.

"Perquè a Catalunya votem molt millor", reflexiona un altre ciutadà, "som tan llestos que no tenim ni estat, però els subnormals són els altres".

Trump assenyala a les Nacions Unides

El president nord-americà també ha anunciat que no participarà en el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides. El motiu, anar sistemàticament en contra de l'única democràcia a Orient Mitjà que és Israel.

Israel ha celebrat la decisió i ha acusat l'ONU de contribuir a la propagació de l'antisemitisme en lloc de defensar els drets humans. Trump també prolongarà la suspensió dels fons per a l'Agència per als Refugiats Palestins (UNRWA), sospitosa de col·laborar amb Hamàs.