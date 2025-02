Carme Forcadell parla de la polèmica dels premis Oscar i surt esquilada

L'independentisme ha celebrat com una gran victòria la caiguda en desgràcia de l'actriu Karla Sofía Gascón. La primera actriu trans nominada als Òscar ha estat esborrada de la promoció de la pel·lícula ‘Emilia Pérez’ per part de Netflix. Ha ocorregut després de sortir a la llum una sèrie de tuits racistes i catalanòfobs.

Això l'allunya definitivament de la cursa cap al premi de l'acadèmia, i l'elit processista s'ha afanyat a celebrar-ho. Però en alguns casos els ha sortit el tret per la culata. Com és el cas de Carme Forcadell.

L'expresidenta de l'ANC i del Parlament ha volgut fer llenya de l'arbre caigut. El processisme, en hores baixes i necessitat de qualsevol clau roent al qual aferrar-se, aprofita qualsevol polèmica per treure el cap. Però els comentaris a les xarxes socials demostren com de lluny ja està la gent d'aquests dirigents.

Carme Forcadell s'ha mostrat "satisfeta que la catalanofòbia no quedi impune com sempre". Però li han recordat que no l'han apartada pels missatges contra els catalans sinó per uns tuits racistes.

El processisme segueix en el seu món paral·lel

"Deixa de viure sempre en una realitat paral·lela", li diuen, i són molts els qui la cataloguen d'"ingènua". Li diuen que "com t'agrada viure enganyada i enganyar sempre els altres".

Hi ha missatges demolidors com aquest: "Ens pensem que som el melic del món i gairebé ningú ens coneix. Gràcies a gent com vosaltres que vau començar a fer i us vau quedar a mitges".

Insisteixen que "si fos només per la catalanofòbia hauria guanyat l'Òscar" i que "tothom sap que l'han apartada per racista". Apunten que "insultar els catalans surt gratis" i que "vosaltres teniu molta part de culpa". Li demanen que se'n vagi com la resta de líders processistes i deixin d'enganyar el personal.

Que els líders processistes intentin aprofitar-se d'aquesta polèmica amb una visió totalment distorsionada indica també el seu declivi. Però que rebin tot de comentaris negatius dels propis independentistes, encara més. Carme Forcadell n'és un bon exemple.