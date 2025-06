França investigarà els vincles entre l'esquerra i l'islamisme: I a Catalunya?

A França, la investigació sobre els vincles entre l'esquerra i l'islamisme ha començat a acaparar titulars. La comissió de Dret de l'Assemblea Nacional ha aprovat l'obertura d'una investigació sobre el suport a organitzacions vinculades a l'islamisme radical. La moció, impulsada pels conservadors, ha generat polèmica.

El motiu és que s'adreçava inicialment cap a La França Insumisa, partit d'esquerra que ha estat acusat de fomentar la islamització. La investigació podria aportar llum sobre les relacions entre certes formacions polítiques i els moviments islamistes. En aquest sentit, donades les similituds, cal preguntar-se com està la situació a Catalunya.

La relació entre l'esquerra i l'islamisme a Catalunya

A Catalunya, la qüestió dels vincles entre l'esquerra i l'islamisme radical també ha estat plantejada en diverses ocasions. Si bé la situació a França està sent ara objecte d'investigació oficial, a Catalunya observem el mateix patró. És a dir, partits conservadors que denuncien el que consideren una "islamització" progressiva de la regió.

Vox, per exemple, ha advertit del "blanqueig" de l'islamisme radical, assenyalant que l'esquerra s'hauria acostat a les mesquites per guanyar suports polítics. Segons ells, ERC i la CUP haurien afavorit la implantació de comunitats musulmanes sense un control adequat. Com a resultat, s'hauria permès que les vessants més radicals de l'islam es reforcessin en certs barris.

Aquest fenomen ha estat descrit com a part d'una "enginyeria social" que, segons alguns analistes, hauria estat afavorida per polítiques d'immigració massiva. El nombre de mesquites a Catalunya, per exemple, ha augmentat considerablement. S'estima que prop d'una de cada tres acull missatges salafistes.

La situació ha provocat que alguns sectors alertin sobre el retrocés dels drets humans i la igualtat als barris. Els problemes més evidents tenen a veure amb la misogínia manifesta de l'islam, també amb els mètodes educatius. Aquesta setmana, per exemple, era notícia que la Generalitat havia intervingut en una mesquita de Salt que agredia menors.

El cas dels conversos i la seva relació amb partits d'esquerra

Un dels punts que ha alimentat la controvèrsia sobre la relació entre l'esquerra i l'islamisme a Catalunya és el cas dels conversos a l'islam. Un informe de 2016 de l'Observatori Islàmic de Perpinyà va revelar una dada molt il·lustrativa. I és que el 70% dels conversos a Catalunya havien tingut vincles amb formacions com ERC i la CUP.

Això confirma que hi ha una clara vinculació ideològica, fins i tot sociològica, entre l'esquerra 'woke' i l'islam. De fet, a França, un informe recent del Ministeri de l'Interior, destacava aquesta realitat. L'informe posava l'accent en què l'integrisme islàmic adoptava el discurs d'esquerres per protegir-se de les crítiques sota el paraigua de l'antiracisme.

Quines mesures es proposen per frenar l'avenç de l'islamisme a Catalunya?

Davant d'aquesta situació, Vox ha estat una de les formacions que ha denunciat obertament la creixent influència de l'islamisme radical a Catalunya. El partit ha proposat mesures dràstiques per frenar el que consideren un avenç de la ideologia salafista a la regió. Proposen, per exemple, el tancament de mesquites que prediquen discursos radicals i l'expulsió d'imams vinculats a grups islamistes com els Germans Musulmans.

El que és segur és que el debat sobre la integració de l'islam no ha fet més que començar. N'hi ha prou amb veure les dades demogràfiques i els precedents d'altres països europeus.