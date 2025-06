Els partits més beneficiats i perjudicats per la crisi de Sánchez

La crisi política que travessa el PSOE, marcada pels escàndols de corrupció, està redefinint l'escenari polític de cara a les properes eleccions generals. Mentre el president del Gobierno lluita per mantenir-se al poder, els efectes d'aquesta crisi es fan sentir especialment a les enquestes. Alguns partits se'n beneficien d'aquest ensorrament, mentre que d'altres es veuen perjudicats per la situació.

El PSOE i els seus socis en picat

Les darreres enquestes revelen un fort cop del PSOE, que perd suport a un ritme alarmant. Després de l'escàndol de Santos Cerdán, els socialistes veuen com s'esvaeix la confiança popular. Segons un sondeig de GESOP, el PSOE cauria al 27% dels vots, cosa que es tradueix en una pèrdua d'entre 6 i 10 escons. La majoria absoluta queda lluny

El principal soci del PSOE, Sumar, també es veu perjudicat. La crisi que afecta el Gobierno arrossega aquest partit, que s'enfonsa a les enquestes. Si a les eleccions de 2023 aconseguia més del 12%, ara no arribaria ni al 8%. En qualsevol cas, Sumar ja venia de la crònica d'una mort anunciada

D'altra banda, ERC i Junts també senten els efectes d'aquesta crisi. Junts experimenta una caiguda dràstica, passant de 7 a 4 o 5 escons, mentre que ERC manté els seus 7 diputats. Ara bé, ERC es veu atrapada en la mateixa dinàmica de desgast polític que afecta la resta de la coalició

Vox, el gran beneficiat de la crisi. I Podemos pul·lula per aquí.

Si hi ha un partit que es beneficia clarament de la crisi interna del PSOE, aquest és Vox. El partit de Santiago Abascal experimenta un creixement significatiu a les enquestes, arribant al 16% dels vots, cosa que li permetria superar els 60 diputats. Aquest augment reflecteix la consolidació de Vox com a principal alternativa de dretes a Espanya

El PP, per la seva banda, també experimenta un creixement, però no al nivell de Vox. Tot i que millora lleugerament a les enquestes, el seu avanç és moderat, i l'enquesta de GESOP el situa amb entre 131 i 135 diputats. La principal limitació del PP continua sent la seva condició de partit bipartidista, cosa que li impedeix aprofitar al màxim l'ensorrament del PSOE

L'altre partit que veu una millora és Podemos. Tot i que el seu ascens no és tan pronunciat com el de Vox, la seva recuperació és notable, pujant de 3 a 4 escons. Aquest creixement s'explica pel desmembrament de l'esquerra més àmplia, que ha permès a Podemos captar votants descontents amb la situació del Govern i el poc impacte de Sumar