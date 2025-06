Morre Esperanza García, exdiputada del PP a Catalunya

Dol a la política catalana per la mort aquesta matinada de l'exdiputada del PP Esperanza García González. L'exdirigent popular ha mort amb tan sols 50 anys. El president del PP català, Alejandro Fernández, ha comunicat la seva mort a les xarxes socials i ha elogiat la seva trajectòria política i professional.

Esperanza García exercia com a delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya. Va ser designada pel president andalús Juanma Moreno, el 2023, per ostentar aquest càrrec. També va estar vinculada a Ciudadanos, i va treballar a l'ajuntament de Badalona al costat de Xavier García Albiol.

Alejandro Fernández ha recordat Esperanza García com "una dona intel·ligent, elegant i brillant". Ha lamentat la seva pèrdua prematura, ha transmès el seu condol als afins i ha dit que "et trobarem molt a faltar". El líder del PP català s'ha referit a Esperanza García com una "amiga".

Esperanza García era una política coneguda a Catalunya, perquè durant anys va tenir una projecció pública i mediàtica. Era freqüent veure-la als mitjans públics catalans, com a portaveu del projecte del PP a Catalunya.

Inicis polítics de la mà de Ciudadanos

Esperanza García, nascuda a Barcelona el 1975, era llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzada en dret processal i internacional. Va exercir com a jurista durant quinze anys al Col·legi d'Advocats de Barcelona.

El 2006 va iniciar la seva carrera política participant a la campanya de Ciudadanos. De profundes conviccions conservadores, la jurista tenia una excel·lent relació amb polítics com Albert Boadella, Arcadi Espada i Francesc de Carreras. El seu talent la va portar a ser candidata a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals de 2007.

A més, es va revelar com una excel·lent comunicadora i va participar en mitjans de primera línia com El Periódico, la SER i RAC1. També va col·laborar amb mitjans públics com TVE, TV3 i Ràdio Nacional d'Espanya. Va formar part de Societat Civil Catalana, l'entitat constitucionalista que desafia el nacionalisme a Catalunya.

Diputada del PP a Catalunya

Tot i que els seus inicis polítics van estar vinculats a Ciudadanos, el seu creixement com a política el va viure amb el PP. El 2010 va abandonar la formació d'Albert Rivera per entrar a formar part del projecte del PP. A les eleccions autonòmiques de 2015 va ser elegida diputada com a número quatre de les llistes que encapçalava Xavier García Albiol.

A les eleccions de 2017 no va obtenir escó, però va substituir Xavier García Albiol després de la seva renúncia. El 2020 va abandonar el seu escó per treballar precisament amb Albiol a l'ajuntament de Badalona. El 2023 va iniciar la seva darrera aventura política com a delegada d'Andalusia a Catalunya.

Figures polítiques com Xavier García Albiol i Juan Fernández han lamentat la seva pèrdua. Tot i això, el que millor parla d'Esperanza García són els missatges de comunicadors i polítics oposats a la seva ideologia. Figures com Salvador Illa, Pere Mas, Jordi Orobitg, Neus Tomàs i Saül Gordillo han destacat la seva qualitat humana més enllà de les diferències polítiques.