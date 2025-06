Detecten càstigs físics a menors a mesquites de Salt

Recentment, les autoritats de Salt han intervingut a la mesquita de la ciutat després de detectar casos de càstigs físics a menors. L'Ajuntament, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Direcció General d'Afers Religiosos, ha aconseguit posar fi als episodis de violència.

Segons la informació publicada per Crónica Global, el govern municipal de Jordi Viñas (ERC) va actuar després de rebre alertes de diverses institucions educatives. Aquestes havien notat signes de maltractaments físics cap als menors a classes d'àrab impartides en almenys dues mesquites de la ciutat.

L'actuació va començar a principis d'aquest any i, al febrer, es van desactivar els presumptes casos de maltractaments en un dels centres islàmics. No obstant això, les queixes van continuar, i noves denúncies van sorgir en altres institucions educatives.

Les intervencions es van fer sense previ avís i durant els caps de setmana, quan més menors acudeixen als centres religiosos. Malgrat els esforços per part de l'Ajuntament i la policia per erradicar els abusos, la situació continua sent sensible. Els responsables dels centres religiosos diuen estar disposats a col·laborar amb les autoritats.

En paral·lel, l'activista antiracista Karim Sabni ha explicat a Crónica Global la manca de formació en algunes comunitats per valorar la qualitat educativa impartida. L'activista ha defensat que la majoria de les famílies volen que els seus fills aprenguin àrab per poder comunicar-se millor dins de la seva comunitat.

Una realitat problemàtica

El problema no és nou a Salt, i en anys anteriors, representants escolars ja havien alertat sobre situacions similars a les mesquites. Tot i que els tècnics d'Integració i Acollida de la ciutat van visitar els oratoris per avaluar la situació, les mesures anteriors no van resultar suficients. Tanmateix, la intervenció més recent sembla haver donat resultats positius.

Segons l'últim informe del Consell Educatiu Municipal, des de juny de 2025 no s'han rebut noves denúncies sobre càstigs físics als centres religiosos. El cas de Salt, amb una gran comunitat d'immigrants, és un exemple de les tensions multiculturals. En particular, amb l'islam, que presenta comunitats tancades i amb pràctiques incompatibles amb la legislació local.

En aquest sentit, cal recordar un episodi similar que es va viure al Raval, a Barcelona. Va ser una organització d'educadors la que va advertir que la comunitat musulmana marginava les nenes. Així, per exemple, no els permetia anar a la piscina o assistir a segons quines activitats escolars, fins i tot es van detectar casos de matrimonis forçats.