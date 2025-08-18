Un exdirectiu del Barcelona critica la degradació de Catalunya i causa sensació
La capital de Catalunya canvia a marxes forçades: una ciutat cada cop més cara i insegura
Alfons Godall, exdirectiu del Barça en l'etapa de Laporta, ha tornat a causar enrenou a les xarxes per les seves declaracions sobre Barcelona. Els seus comentaris, clars i sense filtres, tenen la virtut de reflectir la preocupació de molts ciutadans. Ara Godall denuncia la degradació de la ciutat i la situació que perceben aquells que la visiten o hi viuen.
Recentment, va relatar la seva experiència anant a Barcelona amb el seu fill i traslladant l'avi a casa seva. Va explicar que la ciutat estava bruta, plena d'obres i de visitants, i que les botigues tradicionals tancaven mentre els veïns vivien amb por. Va afegir que a la nit grups de joves amb patinets elèctrics i bicicletes motoritzades rondaven pels carrers més concorreguts. Les seves paraules han tingut gran difusió i molts usuaris coincideixen amb la seva percepció:
Godall descriu una capital “bruta, pudent, plena d'obres, amb estrangers per tot arreu i poques senyals dels catalans de sempre”. Denuncia que els comerços tradicionals desapareixen i que la inseguretat preocupa fins i tot els qui caminen amb precaució. El seu missatge ha tingut una àmplia circulació a les xarxes i ha estat motiu de molts comentaris.
“És tal com dius. Qui passeja per Barcelona torna desplomat”, "Tot va començar amb la gestió de Colau. Necessitaran dècades per revertir-ho", diuen els usuaris. I és que cada cop és més normal una sensació generalitzada de neguit entre les persones que van conèixer una altra Barcelona. Aquesta és una de les explicacions que la ciutat literalment es buidi de residents en benefici d'estrangers, qualificats o no qualificats.
Dades que expliquen la preocupació
És important remarcar que aquestes queixes no són només sensacions. Les estadístiques oficials mostren un augment de la delinqüència i un fenomen de multireincidència. El 2024, el 91% dels detinguts per furts i el 83% per robatoris amb violència a Barcelona eren estrangers. La policia va arrestar 21.808 persones en total, 17.158 d'elles d'altres països i 4.650 espanyols. Això vol dir que gairebé vuit de cada deu arrestos van correspondre a estrangers.
Els furts i els robatoris amb violència concentren la majoria dels arrestos, mentre que delictes per drogues, agressions sexuals o maltractament familiar també mostren predominança d'estrangers. Plans policials com Tremall o Daga intenten frenar la multireincidència, però la percepció d'inseguretat segueix creixent. Això també explica que la inseguretat hagi escalat diverses posicions entre els ciutadans catalans en pocs anys.
D'altra banda, la pressió econòmica que exerceix la ciutat tampoc ajuda a aixecar un bon ànim comunitari. En aquest sentit, el problema més destacat és el de l'habitatge, fins al punt que Barcelona té el lloguer més car d'Espanya. En suma, una ciutat cada cop més cara i insegura.
