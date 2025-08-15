Mor amb 67 anys Javier Lambán, expresident d'Aragó, després d'una llarga malaltia
El polític socialista feia temps que s’havia retirat de la política activa, si bé feia sentir la seva veu
Javier Lambán, expresident socialista d'Aragó, ha mort aquest divendres amb 67 anys, segons ha confirmat el seu entorn més proper. Lambán, retirat de la política activa des de fa temps, feia al voltant de 5 anys que lluitava contra el càncer.
El socialista va arribar a la presidència del Govern d'Aragó el 2015, càrrec que va deixar el 2023. Tal com indiquen a El Confidencial, es tracta d'un dels polítics aragonesos amb una trajectòria més llarga i intensa. Després de conèixer la trista notícia, Jorge Azcón, actual president d'Aragó, ha transmès el seu condol a familiars i amics.
