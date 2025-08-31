Logo e-noticies.cat
Persona de cabell molt curt portant una samarreta negra amb un missatge provocador en anglès i àrab, dreta davant d’una pancarta feminista.
L'activista feminista Ibtissar Lachgar posant amb la seva samarreta | Camara Redes sociales
POLÍTICA

L'esquerra deixa sola l'activista jutjada al Marroc per dir «Al·là és lesbiana»

S'enfronta a cinc anys de presó per dir que l'islam és una ideologia 'feixista i masclista'

per

Redacció

Ibtissar Lachgar és una activista feminista marroquina jutjada al seu país per aparèixer amb el missatge “Al·là és lesbiana” a la samarreta. Va ser detinguda fa unes setmanes per una publicació en què també acusava l'islam de ser una ideologia “feixista i misògina”. ‘Betty’, que així és com se la coneix, s'enfronta a una pena de fins a cinc anys de presó per “atemptar contra la religió islàmica”

Dona de cabells arrissats i mocador blau clar mirant cap a la càmera amb un fons de mosaic geomètric colorit

Betty ha rebut el suport d'organitzacions del seu país | Camara Archivo

El cas ha aixecat una gran polseguera al Marroc, on organitzacions feministes i de drets humans han defensat la seva absolució. En canvi, amb prou feines ha transcendit als cercles polítics i mediàtics espanyols. Crida especialment l'atenció el silenci de l'esquerra

Lachgar, que a més pateix càncer, està rebent el suport d'organismes com l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH). Així mateix, organitzacions feministes i laiques defensen el dret a la llibertat d'expressió i demanen la seva alliberació per raons humanitàries. Això obre novament el debat sobre les llibertats fonamentals als països islàmics

Per què no donen suport a l'activista

Ibtissar Lachgar és una coneguda activista al seu país, fundadora el 2009 del Moviment Alternatiu per a les Llibertats Individuals. Defensa la legalització de l'avortament i les relacions extramatrimonials, així com els drets de la comunitat LGTBI 

Tot i que aquestes lluites encaixen amb l'ideari de l'esquerra espanyola i europea, l'activista no ha rebut el suport esperat. El problema és el de sempre, els complexos d'una esquerra que entre el feminisme i l'islam acaben inclinant-se sempre per aquest darrer. De fet, no tenen cap problema a acusar d'islamòfobs aquells que sí defensen aquestes causes

El cas més flagrant va ser l'abandonament de les dones iranianes en la seva lluita contra el règim teocràtic de l'Iran. L'esquerra no va fer cap campanya a favor d'aquestes dones que es jugaven la vida reivindicant la seva llibertat. Fins i tot van acusar d'extrema dreta els seus defensors

Emparada en el relativisme cultural, l'esquerra considera que totes les cultures són iguals i cap no està per sobre de les altres. Això porta a negar la superioritat dels valors occidentals respecte a altres tradicions que neguen la igualtat de la dona o els drets homosexuals. L'esquerra, tradicionalment anticlerical, acaba sotmesa a una religió com l'islam

El silenci a Catalunya i Espanya

A Catalunya veiem com dones marroquines que critiquen l'islam, com l'escriptora Najat El Hachmi, són titllades d'islamòfobes pels progressistes. Curiosament, aquestes dones tenen més suport entre les organitzacions feministes del seu país que a l'esquerra occidental

Tampoc el feminisme institucional a Catalunya i Espanya s'ha prodigat gaire en el suport a aquestes dones. Passa el mateix a l'hora de defensar les dones víctimes d'abusos o violacions quan l'agressor és estranger. En el cas de l'activista feminista marroquina, tampoc ha rebut el suport dels governs espanyol i català, que hauria estat de molta ajuda

