A l'estranger ja recomanen no comprar habitatge a Catalunya a causa de l'ocupació
Diversos mitjans situen Barcelona com l’epicentre d’aquest fenomen a Espanya i Europa
L'ocupació ha estat reconeguda com una de les principals amenaces per a la seguretat i la convivència a Catalunya. Les dades mostren que l'entrada il·legal a habitatges és un problema real. La comunitat concentra gairebé la meitat de les ocupacions registrades a tot l'Estat, i a més és un fenomen que va a l'alça segons les últimes dades.
El problema ja és tan evident que fins i tot se'n fan ressò mitjans estrangers. En alguns canals ja recomanen no comprar habitatge a Espanya pel risc d'una ocupació. Això no només suposa un dany a la imatge reputacional d'Espanya, sinó que també contribueix a espantar les inversions.
L'augment de l'ocupació a Espanya, i especialment a Catalunya, ha atret l'atenció d'un famós youtuber rus anomenat Ilya Varlamov. Amb més de cinc milions de seguidors, aquest influencer ha publicat un documental del qual s'ha fet ressò el diari La Razón.
Catalunya, 'un mal lloc per viure'
“El fenomen dels okupes a Espanya” situa la capital catalana, Barcelona, com l'epicentre de l'ocupació a Europa. Destaca la impunitat dels okupes, les limitacions de la policia per fer-los front, i les dificultats dels propietaris per recuperar els seus habitatges. Durant gairebé tres hores de documental, el seu autor parla amb víctimes de l'ocupació i amb experts que evidencien les llacunes de la legislació espanyola.
L'anàlisi del youtuber és demolidora. Afirma que Espanya “va ser durant anys el meu país preferit, però el que passa en els últims cinc anys és terrible”. El seu consell “perquè la teva casa no caigui en mans d'okupes” és “no comprar habitatge aquí”.
“Si la llei està del costat de qui t'arrabassa la casa, és un mal lloc per viure”, conclou.
Barcelona, a la premsa mundial
Rússia no és l'únic país on ha arribat la situació d'inseguretat a Catalunya. El portal especialitzat Spanish Property Inside, creat i dirigit per l'analista financer Mark Stücklin, també es fa ressò del problema de l'ocupació.
El lloc aporta dades del Ministeri de l'Interior, com l'increment del 7,4% de les entrades il·legals el 2024, amb un total de 16.426 denúncies. Catalunya torna a aparèixer assenyalada, amb 7.009 casos el 2024 que representen el 42,6% del total d'Espanya.
El seu autor conclou que l'ocupació "continua sent un problema greu i creixent a Espanya, especialment a Catalunya i Barcelona". A més, assenyala que "les demores en el sistema judicial estan empenyent molts propietaris a buscar alternatives més ràpides i informals". Es pregunta "si les autoritats poden frenar l'onada o si els drets de propietat continuaran posant-se a prova per l'augment d'ocupacions a Espanya".
Fins i tot el Financial Times es va fer ressò del problema creixent de l'ocupació a Espanya. El prestigiós mitjà posava Barcelona com a epicentre de l'ocupació. Acusava el Govern de no protegir els propietaris i d'abocar-los en braços d'empreses com Desokupa.
Més enllà de l'ocupació, altres mitjans internacionals han reflectit en els últims temps el problema de la inseguretat creixent a Barcelona i Catalunya. Aquests mitjans mostren Barcelona com una de les ciutats més perilloses d'Europa, i recomanen no viatjar aquí.
