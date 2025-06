Najat El Hachmi retrata a l'esquerra i a 'l'ultradreta islamista' sobre el vel

La destacada feminista d'origen musulmà, Najat El Hachmi, ha generat un fort debat amb un article publicat al diari Ara, on aborda l'assumpte del vel. La seva intervenció arriba enmig de la polèmica causada per la participació al Cafè de Idees de Najia Lotfi. En la seva intervenció, va defensar l'ús del vel i va afirmar que les dones a l'Afganistan exerceixen la seva llibertat en portar-lo. El Hachmi no va trigar a reaccionar, assenyalant les mentides i contradiccions en les afirmacions de Lotfi.

En el seu article, El Hachmi denuncia la participació de Lotfi, militant del Partit Justícia i Desenvolupament (PJD). Segons El Hachmi, Lotfi no només és una creient musulmana, sinó també una activista política que busca establir un estat islàmic basat en la llei de la xaria. El Hachmi assenyala que el PJD, del qual Lotfi va ser diputada, és un partit islamista que s'oposa als drets de les dones:

Això és política, diu El Hachmi

Un dels aspectes més contundents de l'article d'El Hachmi és la crítica a la postura de Lotfi sobre el vel. La islamista va afirmar que les dones a l'Afganistan porten el burca per voluntat pròpia, cosa que va generar indignació en molts sectors. El Hachmi va rebatre aquesta afirmació, recordant les experiències de dones que han escapat del règim talibà. La feminista catalanomarroquina rebutja rotundament la idea que les dones afganeses portin el vel com una elecció lliure, destacant les atrocitats que afronten sota règims totalitaris.

A més, El Hachmi critica el paper de Lotfi al PJD, partit que, segons ella, ha lluitat en contra de les reformes que busquen la igualtat de drets per a les dones al Marroc. Destaca que el PJD s'ha oposat a modificacions del Codi de Família que permetrien avançar en qüestions fonamentals com la igualtat en l'herència i l'abolició del matrimoni infantil. Segons El Hachmi, el PJD i altres moviments islamistes no només ataquen els drets de les dones, sinó que també representen un perill per als valors democràtics.

El Hachmi no dubta a qualificar Lotfi com a part d'una "ultradreta islamista" que es presenta com a víctima d'una persecució ideològica mentre treballa per instaurar un règim teocràtic. La feminista denuncia la hipocresia d'aquells que, com Lotfi, defensen l'opressió en nom de la religió i trien ignorar les violacions de drets humans en països islàmics.