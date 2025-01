L'esquerra catalana fa el ridícul intentant criticar Elon Musk

La irrupció d'Elon Musk en la política europea ha posat molt nerviós l'establishment polític i mediàtic, sobretot a l'esquerra. Els ecos de la polèmica han arribat fins a Catalunya. Partits com ERC, Comuns i la CUP, i fins i tot el PSC, han carregat durament contra el magnat nord-americà.

Elon Musk està en el punt de mira de la polèmica per haver donat veu a l'escàndol sexual que sacseja el Regne Unit.

Les autoritats britàniques van tapar durant anys la violació sistemàtica de nenes per part de pakistanesos, per no provocar un brot xenòfob al país. Entre ells l'actual primer ministre Keir Starmer, que aleshores era fiscal general.

En lloc de denunciar les violacions, l'esquerra acusa Elon Musk d'intentar ingerir en la política europea. El primer a alçar la veu va ser Emmanuel Macron, que va alertar d'una "internacional reaccionària" que pretenia enderrocar governs per desestabilitzar Europa.

La seva denúncia va tenir el seu eco a Catalunya, on l'elit globalista està cada cop més nerviosa en veure perdre el seu control del relat. L'ofensiva va augmentar després que Musk es fes ressò de la dada del percentatge de violadors estrangers a les presons de Catalunya.

Intenten atacar Musk i els surt malament

El primer a reaccionar va ser el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. Va tornar a demanar des de la xarxa social X sancionar els "bulos" i les "conspiracions" perquè sinó "guanyaran".

"I això, Gabriel Rufián, ho dius a X amb total llibertat i pagant el botonet blau per donar la vara llarga. No veus les contradiccions", assenyala el compte La Psicòloga del Born (@psiborn).

De fet, molts han assenyalat la contradicció de l'esquerra al voler denunciar les ingerències d'Elon Musk servint-se de la seva xarxa social X. És el mateix que quan els mitjans tradicionals critiquen X per ser l'"altaveu" de l'"extrema dreta", però segueixen servint-se'n. En tot cas, els Comuns van agafar gelosia de Rufián i van buscar també la seva quota de protagonisme a costa de Musk.

El portaveu del grup parlamentari, David Cid, va demanar a Pedro Sánchez que planti cara a Elon Musk. A més, va anunciar l'impuls d'"una declaració al Parlament contra les ingerències polítiques en la democràcia europea" per part del magnat.

El president del PP català, Alejandro Fernández, no va poder evitar respondre amb la seva habitual ironia. "A això d'atacar Musk des de la plataforma de Musk li veig llacunes".

Una altra contradicció flagrant

Qui també ha atacat és la portaveu de la CUP al Parlament, Laure Vega. Ha criticat "la ingerència" d'Elon Musk com un recordatori que "la democràcia dissol els privilegis dels poderosos entre el poble".

Li han hagut de recordar que George Soros i Bill Gates "fa anys que ingereixen i bé que els feu cas". A més, "aquests menteixen i imposen, mentre que Musk només aporta informació veraç".

El cas de George Soros és el més flagrant, perquè a través de la seva fundació Open Society ha influenciat en la política proimmigracionista dels últims anys a Europa. I fins i tot ha desestabilitzat governs de tercers països per provocar canvis de poder suau.

Fins i tot el President de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha pronunciat sobre la polèmica. "La democràcia és de la ciutadania i no podem deixar que caigui en mans de multimilionaris de la tecnologia aliats amb l'extrema dreta", ha dit.

"Potser aniria bé parlar sobre aquest tema que tant preocupa als ciutadans, en lloc d'ignorar-lo i fer veure que tot són percepcions", diu una de les moltes respostes. També li recorden que la dada del percentatge de violadors estrangers a Catalunya és real, i li demanen que es posi a treballar per solucionar-ho.