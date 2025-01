VÍDEO: La violència continua desfermada a Catalunya: tiroteig massiu al mig del carrer

Després d'anys de bonisme imposat pel Govern d'ERC, l'actual executiu del PSC està intentant canviar el rumb de la seguretat a Catalunya. Almenys, a diferència del que feia l'anterior conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ara no es nega el problema. Núria Parlón i diversos comandaments policials admeten que a Catalunya hi ha un problema d'inseguretat que cal combatre.

Malgrat les bones intencions, la situació està lluny de solucionar-se. La violència a Catalunya continua descontrolada i així ho indiquen les últimes dades publicades i també els últims fets que hem conegut.

En el balanç de criminalitat publicat recentment, els delictes a Catalunya han augmentat un 2,1%. Destaquen, sobretot, les temptatives d'homicidi (+21,9%), les lesions i baralla tumultuària (+6,1%) i les violacions (+5,5%). A més, incidents com el que s'ha viscut aquesta passada nit no fan més que confirmar que la percepció d'inseguretat d'una part important de la població es basa, precisament, en un augment real de la violència.

Tiroteig en plena carrer: més de 40 trets i una persona ferida

A primera hora del matí, la periodista Anna Punsí informava d'un nou tiroteig al barri de La Mina, a Sant Adrià del Besòs. Es van sentir més de 40 trets i, segons el periodista Guillem Ramos, una dona va ser ferida per una de les bales.

Els fets van succeir ahir a la nit al carrer Venus d'aquest barri, considerat una no-go zone. És a dir, una zona on la policia amb prou feines té autoritat i impera la llei del més fort. Segons Ramos, l'incident va ser protagonitzat per clans gitanos en un acte de força contra bandes rivals i es van utilitzar tres pistoles i una arma llarga. Per ara, els Mossos d'Esquadra continuen investigant el succés i, fins al moment, no hi ha hagut detencions.

Desgraciadament, no és la primera vegada (ni la segona) que aquest barri de Sant Adrià del Besòs és protagonista per un tiroteig en plena carrer. El passat mes d'abril, en només uns dies de diferència, hi va haver fins a dos tiroteigs a La Mina, una de les no-go zone més destacades de Catalunya.