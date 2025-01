Un tuit de Gabriel Rufián contra Elon Musk destapa els nervis que hi ha a l'esquerra

L'esquerra política i mediàtica fa temps que ha perdut el control del relat i cada cop està més nerviosa. Així ho evidencien casos com l'atemptat de Magdeburg o l'escàndol sexual del Regne Unit. No cal més que llegir l'últim tuit de Gabriel Rufián per comprovar com els nervis s'han apoderat de l'establishment.

El que més nerviosos els posa són aquells canals d'informació que no poden controlar, com X. El focus de les seves ires és ara Elon Musk, gràcies al qual s'ha pogut conèixer l'escàndol sexual de les violacions de nenes per musulmans al Regne Unit.

El president francès Emmanuel Macron ha acusat Elon Musk de liderar una "internacional reaccionària" per ingerir en la política europea. És curiosament el mateix relat que estan venent els mitjans de comunicació públics i subvencionats. En lloc de denunciar la trama d'explotació de menors acusen Elon Musk i l'"extrema dreta".

L'últim a reaccionar ha estat Gabriel Rufián, fent-se ressò precisament de les declaracions d'Emmanuel Macron. El portaveu d'ERC al Congrés ha tornat a demanar la promulgació d'una llei per sancionar els bulos i les fake news.

Rufián ha dit que "s'ha de legislar" contra les intencions de personatges com Elon Musk, "o el bulo, la conspiració i el bullying revestit d'incorrecció política guanyarà". I afegeix la coletilla "a Catalunya també", en clara al·lusió a partits com Vox i Aliança Catalana.

Sancions per recuperar el control del relat

El dirigent republicà va abanderar la proposta al Govern de Pedro Sánchez de sancionar els promotors de bulos, fake news i campanyes de difamació. Mai van aclarir qui establiria els criteris per decidir què és un bulo i què no. Estava clar que la seva intenció era controlar la informació en veure que se'ls ha escapat de les mans.

Rufián comprava d'aquesta manera la teoria de Pedro Sánchez de la màquina del fang per esquivar el tema de la corrupció i el nepotisme. Ara passa el mateix al Regne Unit. Atacen Elon Musk perquè ha destapat un escàndol que retrata el fracàs del sistema.

En realitat, a través de X Musk només va amplificar una informació que en realitat havia destapat el The Telegraph. Gràcies a això, ara sabem que les autoritats britàniques van tapar durant anys l'existència d'una xarxa d'explotació de menors dirigida en la seva majoria per musulmans. Ho van tapar precisament per ocultar el fracàs del multiculturalisme.

No els està funcionant

Els intents a la desesperada de controlar el relat no els està funcionant. S'ha demostrat a Alemanya, amb el burd intent de manipular el cas de l'atemptat d'un musulmà contra un mercat nadalenc a Magdeburg. Malgrat el seu intent de vincular l'atemptat amb l'extrema dreta, les enquestes apunten a un creixement encara més gran del partit antiimmigració AfD.

El mateix passa a Espanya, on els cordons sanitaris i les campanyes de difamació no fan més que augmentar el suport a partits com Vox i Aliança Catalana. De fet, les sancions de les quals parla Rufián es van aplicar a Catalunya contra Sílvia Orriols.

Encara que el govern d'ERC va multar amb 10.001 euros l'alcaldessa de Ripoll, Aliança Catalana és el partit que més creix en intenció de vot segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). D'aquí els nervis de Gabriel Rufián i l'establishment polític i mediàtic.