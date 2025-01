Un líder islàmic sobre els nens i les tradicions: 'Abans musulmans que britànics'

El Regne Unit ha estat notícia aquesta setmana per l'escàndol sexual que ha esquitxat el govern socialdemòcrata de Keir Starmer. El primer ministre era fiscal general quan les autoritats britàniques van ocultar expressament la violació sistemàtica de 1.400 nenes per una xarxa de pederastes pakistanesos. Ho van fer per evitar un esclat social, en un país al límit del desastre per la crisi migratòria.

Una demostració del greu problema que té el Regne Unit amb la immigració islàmica són les declaracions conegudes recentment. Wajid Akhter, candidat a presidir el Consell Musulmà de la Gran Bretanya, ha dit que els nens de la comunitat islàmica han de ser musulmans abans que britànics.

A més, aquest líder islàmic ha condemnat les celebracions nadalenques com a "paganes" i com "el primer pas en una pendent relliscosa". Considera que la identitat britànica resulta "superficial" per als nens. Mentre que la fe islàmica "els proporciona una base sòlida per afrontar els reptes vitals".

Un tipus sinistre i fanàtic

La figura de Wajid Akhter, cridat a convertir-se en el líder de la comunitat islàmica al Regne Unit, resulta del més inquietant.

Metge de professió, va tenir un paper important en la campanya The Muslim Vote en les últimes eleccions britàniques. Aquesta campanya pretenia perjudicar els dos grans partits (laboristes i conservadors) a favor dels parlamentaris simpatitzants de Palestina i hostils a la política antiterrorista del Regne Unit.

El 25 de gener se celebraran les votacions per elegir el líder de la major entitat islàmica del país. Una entitat polèmica que porta anys sota el punt de mira de les autoritats, que es neguen a col·laborar amb els seus dirigents.

Akhter és un personatge especialment sinistre, que crida els musulmans a "organitzar-se" en una "comunitat poderosa" per canviar les tornes. El seu projecte passa per "unir políticament el món musulmà", convençut que "si ens unim podem guanyar".

Però les declaracions sobre els nens i la seva identitat són les que han causat més preocupació.

Ja el 2022 va dir que "la majoria de la gent ensenya als seus fills la seva nacionalitat, però això dona una visió limitada d'un mateix. Així és com neixen els mals del nacionalisme, el racisme i el feixisme. Escollir la fe com a identitat primària permet una base sòlida sobre la qual acostar-se al món".

Crida als pares musulmans

Wajid Akhter aconsella als pares a fer que els seus nens siguin primerament musulmans. No dubta a atacar els valors occidentals. "Feu que els vostres fills entenguin que són hereus d'una nació antiga i orgullosa perquè puguin mantenir el cap alt", va exclamar.

Aquesta nació no és per descomptat la britànica, sinó la Ummah, la comunitat global de musulmans.

Per a aquest líder islàmic, les celebracions nadalenques obren "una porta a desaparèixer dins de la cultura dominant".

A més, denuncia una vulneració sistemàtica de la comunitat musulmana per part de les autoritats britàniques. El que es coneix com a racisme institucional, i que segons ell arriba fins i tot a la criminalització del col·lectiu.