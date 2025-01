Elon Musk reacciona en conèixer el percentatge de violadors estrangers a Catalunya

El magnat Elon Musk s'ha caracteritzat per ser una mica més que un empresari. D'un temps ençà ha augmentat la seva activitat política, per exemple implicant-se de ple en la campanya de Donald Trump. Tampoc evita comentar els temes d'actualitat a la xarxa social X, on dona un gran ressò a problemes socials amb les seves entrades.

El propietari de SpaceX i la xarxa social X ha comentat aquest diumenge una informació relacionada amb la immigració il·legal i la delinqüència a Catalunya. Una notícia que va ajudar a destapar E-Notícies, en revelar les dades dels reclusos estrangers condemnats per violació.

Elon Musk ha compartit l'entrada de @visegrad24 a Twitter amb una notícia de La Razón. "El 91% dels condemnats per violació a Catalunya són estrangers", informava el rotatiu. En el text citava la informació de E-Notícies, segons la qual el 64% dels reclusos per agressió sexual o violació a Catalunya són estrangers.

Amb un "Wow" al seu perfil de X, el magnat nord-americà ha mostrat la seva estupefacció davant la realitat que es viu a Catalunya. Davant el fet que el 91% dels condemnats per violació siguin estrangers (un 64% dels reclusos), malgrat que els immigrants representen el 17% de la població.

"Sembla que Elon Musk està posant nerviós al deep state europeu", ha comentat un usuari de X. Musk ha estat el focus de les ires de l'establishment polític i mediàtic per treure a la llum els abusos a menors per part de pakistanesos al Regne Unit. L'escàndol es coneixia des de fa temps, però les autoritats ho van encobrir per evitar un esclat social.

La realitat de Catalunya atrau l'atenció mundial

Des de E-Notícies portem temps insistint en la greu situació de la seguretat que viu Catalunya. La situació ha estat sistemàticament maquillada i ocultada per les autoritats catalanes, per "no donar ales a l'extrema dreta".

Però la realitat és que Catalunya porta anys patint les conseqüències de les polítiques bonistes dels seus governs. Les dades revelades pel Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la Generalitat van confirmar el que era un secret a veus. Fins aleshores (i encara ara, malgrat tenir les dades sobre la taula) parlar-ne era sinònim de racisme i ultradreta.

Amb el seu "Wow", Elon Musk expressa la seva sorpresa davant una realitat que està donant la volta al món. Que un 91% dels condemnats per agressions sexuals siguin estrangers, malgrat que la immigració és el 17% de la població, evidencia una greu crisi de seguretat. I revela així mateix que el model multicultural imperant en les últimes dècades ha fracassat.