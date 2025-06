ERC presumeix de no tenir corrupció a les seves files tot i l'escàndol de la DGAIA

La corrupció torna a colpejar Espanya, amb escàndols que aquesta vegada afecten el PSOE i que han deixat el Govern penjant d'un fil. Com passa en aquests casos, els partits utilitzen la corrupció com a arma política. Tots asseguren no ser com els altres, encara que entre la ciutadania s'estén la sensació que són tots iguals.

Aquest cas no només afecta el PSOE, sinó que també incomoda els seus socis com ERC. Els republicans sempre han presumit de no tenir ni un sol cas de corrupció entre les seves files en els seus 95 anys d'existència. En les últimes hores, diversos dels seus dirigents han repetit aquesta idea per distanciar-se del PSOE i defensar la seva netedat.

La portaveu d'ERC al Parlament, Esther Capella, va dir ahir que “representem una organització política amb gairebé cent anys d'història que ningú no ens pot assenyalar per casos d'aquest tipus”. Capella sí que va assenyalar Vox per un presumpte cas de corrupció que, però, la Fiscalia va acabar arxivant.

També Rufián des del seu escó al Congrés va exclamar que “l'esquerra no pot robar, nosaltres no podem robar, ells sí”. També líders locals com Rubén Arenas defensen la netedat del partit. “93 anys d'història sense cap cas de corrupció ens avalen, som l'alternativa a tot aquest desgavell”, va afirmar.

Però també en les últimes hores molts s'han recordat de l'escàndol de la DGAIA. La Sindicatura de Comptes va alertar del desviament de 168 milions d'euros a la Conselleria de Drets Socials quan estava controlada per ERC.

S'han destapat nombroses irregularitats en el servei d'acollida i les ajudes a menors tutelats. Encara que el cas afecta directament Esquerra, el PSC i Comuns intenten que no vagi més enllà perquè no afecti l'estabilitat del Govern. No estem només davant d'un cas de presumpta corrupció (això ho hauran de dirimir els tribunals), sinó també davant d'un encobriment entre partits.

Encara que aquesta no és l'única ombra de corrupció que amenaça els republicans. La justícia està investigant també la vinculació de l'exconseller d'ERC Joan Ignasi Elena en un possible delicte de fraccionament de contractes. L'exconseller Xavier Vendrell també va ser investigat per la requalificació d'uns terrenys a Cabrera de Mar.

Altres casos on apareix ERC

ERC també s'ha vist esquitxada per casos de corrupció a nivell local com el cas Shirota i el cas Innova, a Reus. Encara que un dels més cridaners va ser el de Sitges, on l'alcaldessa i vuit regidors estan sent investigats per presumpta malversació i prevaricació. Un altre escàndol és el cas Manga, la derivada catalana del cas Pokemon, que afectava dirigents republicans com Jordi Orobitg i Josep Carrapiço.

Un cas de corrupció que sí que va tenir sentència va ser el de contraban de tabac que va implicar l'exconseller d'ERC Jordi Ausàs. El Tribunal Suprem el va condemnar a quatre anys de presó.

ERC pot argumentar que són casos aïllats, alguns sense sentència ferma, a diferència de la corrupció sistèmica que afecta partits com PSOE i PP. Però és com a mínim agosarat dir que Esquerra no té casos de corrupció en 95 anys d'història. Sobretot quan surt a la foto del cas més escandalós dels últims anys a Catalunya, que és el de la DGAIA.