Acusen ERC de recórrer a ‘fake news’ per tapar l’escàndol de la DGAIA

L'intent d'Oriol Junqueras de rellançar el projecte d'ERC s'està veient hipotecat per l'escàndol de la DGAIA. Els republicans volien que el congrés de refundació on es va reelegir Junqueras com a president servís per posar el comptador a zero. Deixar enrere no només la divisió interna, sinó també enterrar l'escàndol de l'estructura B que vinculava el partit amb la guerra bruta

En aquest sentit, l'escàndol és perjudicial per a ERC perquè qüestiona la seva gestió al capdavant de les institucions. Però també perquè està reforçant aquesta idea d'un partit capaç de tot per protegir els seus interessos

Això és el que insinua una nova publicació d'Octuvre, el portal d'Albano Dante-Fachín que va destapar el cas de la DGAIA. Fa uns dies van advertir d'una campanya coordinada des d'ERC per convertir les compareixences dels exdirectors de la DGAIA en un atac contra la Sindicatura de Comptes

Ara deixen caure que ERC va difondre una informació falsa als mitjans abans de les compareixences, per intoxicar en aquest sentit

ERC ha intentat frenar el cas

El cas de la DGAIA és una sèrie d'escàndols de corrupció i irregularitats al voltant del servei d'acollida de menors tutelats per la Generalitat

La Sindicatura de Comptes, òrgan independent vinculat al Parlament, va destapar irregularitats com adjudicacions fraudulentes de contractes i portes giratòries. L'informe de la sindicatura es refereix als anys 2016-2020. Quan la Conselleria d'Afers Socials i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) estaven controlades per ERC

Esquerra va intentar des del primer moment bloquejar la compareixença dels responsables en seu parlamentària. Però els partits van acabar forçant les compareixences de cinc exdirectors i alts càrrecs a la Comissió de Drets Socials del Parlament

És en aquest punt que, sempre segons Octuvre, ERC va canviar d'estratègia i va intentar boicotejar la compareixença. En aquest context s'emmarca la informació apareguda aquest dilluns

'Fake news' per tapar l'escàndol

Un dia abans de la comissió del Parlament, ERC hauria convocat alguns periodistes a la seva seu per oferir “informació de context”. Així ho revela el portal esmentat, segons el qual els republicans volien “preparar el terreny” oferint informació falsa. Concretament, van difondre que la DGAIA havia volgut canviar la síndica que va investigar l'organisme per conflicte d'interessos

Aquesta informació va aparèixer publicada l'endemà a El Periódico, però després la van acabar esborrant. El mitjà de Dante-Fachín es va posar en contacte amb la Sindicatura per preguntar si aquesta informació era certa, i ho van negar

En definitiva, acusen ERC d'estar maniobrant amb guerra bruta i 'fake news' per frenar el tsunami de la DGAIA. ERC estaria utilitzant els mitjans públics i subvencionats, així com els ressorts del Parlament, per tapar l'escàndol. La qual cosa no només taca la seva imatge per la possible corrupció a la DGAIA, sinó també per les seves més que discutibles formes