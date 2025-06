La reforma de l’IRPF que proposa Vox: dos trams i deduccions per fill

Vox ha recordat la seva proposta estrella de reforma fiscal de l'IRPF, destacant-se per la seva simplicitat i enfocament en la reducció d'impostos. Segons explicava recentment Joan Garriga, la proposta se centra en crear un sistema amb dos trams impositius: un del 15% per a aquells que guanyin fins a 70.000 euros a l'any, i un altre del 25% per a qui superi aquesta quantitat. A més, aquells que tinguin ingressos inferiors a 22.000 euros quedarien exempts de l'impost.

Una de les característiques més destacades de la proposta de Vox és la inclusió de deduccions a l'IRPF. Cada fill a càrrec de la unitat familiar permetria una reducció de quatre punts en el percentatge de l'impost a pagar. Per exemple, si una família té quatre fills, podria beneficiar-se d'una rebaixa substancial en la seva tributació, arribant fins i tot a no pagar IRPF. D'aquesta manera, Vox pretén incentivar la natalitat i alleujar la càrrega fiscal de les famílies amb fills:

Ambició i conseqüències fiscals

Aquesta reforma provocaria una caiguda significativa en la recaptació de l'IRPF. S'estima que la reducció en la recaptació podria oscil·lar entre els 12.000 i els 18.000 milions d'euros. Vox justifica aquesta disminució en els ingressos de l'Estat amb la necessitat de reduir la despesa pública, específicament eliminant subvencions i retallant despeses improductives. Però els detalls d'aquest retall encara no s'han especificat amb claredat.

Això és el que assenyalen alguns analistes fiscals: que encara falta concretar certs aspectes de la mesura. Per exemple, Vox haurà de precisar si els primers 22.000 euros exempts de tributació s'han de considerar de manera uniforme o si s'aplicarà una distribució progressiva de l'IRPF.

També es qüestiona si la deducció per fill és la millor manera de fomentar la natalitat, ja que alguns experts suggereixen que aquesta mesura podria distorsionar el sistema tributari. En aquest sentit, hi ha la possibilitat que sigui preferible un enfocament basat en subsidis directes a les famílies.

El que és segur és que l'IRPF i la renda de les llars estan desacoblats com a mínim des de fa deu anys. Això ho pateixen principalment les classes populars autòctones, així com els joves. I un dels efectes més preocupants d'aquesta situació és que ofega la capacitat d'estalvi dels més vulnerables.