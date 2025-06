Del fracàs del 'Parlament fake' a la guerra a l'ANC: el processisme s'enfonsa

L'independentisme català travessa una crisi profunda i evident. Des que va perdre la majoria absoluta a les eleccions autonòmiques, el processisme ha anat caient en picat. Dos esdeveniments recents il·lustren aquesta decadència: la fallida proposta de Joan Carretero de crear un "Parlament Lliure" i la lluita interna que està destrossant l'ANC.

Joan Carretero i el "Parlament Lliure": un intent fallit de revifar l'independentisme

Joan Carretero, exconseller de Governació i líder de Reagrupament, ha intentat rescatar un projecte alternatiu per a la independència catalana: el "Parlament Lliure". Aquest nou parlament pretenia oferir una alternativa al sistema autonòmic i buscar un reconeixement internacional. Tanmateix, i per sorpresa de ningú, el projecte no ha comptat amb el suport esperat.

Tot i que la proposta va sorgir amb un important aparell mediàtic, en la seva recent presentació a Barcelona s'ha trobat amb nombrosos interrogants i crítiques. Entre aquestes, la seva viabilitat legal i democràtica, així com el registre de votants que planteja Carretero. En qualsevol cas, la prova del fracàs és que la presentació només va comptar amb 90 persones quan es proposa ni més ni menys que representar tot Catalunya.

Es tracta, en fi, d'un destil·lat de processisme que a més arriba especialment a destemps. Després de les últimes eleccions autonòmiques, el processisme sembla incapaç d'assumir el canvi sociopolític que ha començat Catalunya. I el seu primer i més destacat efecte és que les promeses processistes ja no interpel·len la ciutadania.

L'ANC: entre la divisió interna i la pèrdua d'influència

La crisi del processisme també es reflecteix en la lluita interna que sacseja l'ANC. L'organització es troba fracturada per diferències internes sobre el seu futur. Els recents moviments de reforma dels seus estatuts i el seu reglament han provocat una onada de crítiques i un manifest de rebuig. Un grup significatiu dins de l'ANC, que inclou exsecretaris nacionals i líders de base, ha denunciat que la direcció actual de l'organització està portant l'entitat cap a la desunió i la desmoralització.

El conflicte se centra en la proposta de reforma dels estatuts, que alguns consideren una amenaça per a la unitat i el caràcter transversal de l'ANC. Asseguren que la reforma s'està aprovant sense el consens necessari i sense un debat profund entre les bases.

Les crítiques apunten que l'ANC, lluny de ser unificador, s'ha convertit en un camp de batalla intern que reflecteix la fractura de l'independentisme català. Els crítics temen que la manca de democràcia interna i les divisions debilitin encara més l'ANC, que històricament ha jugat un paper clau en la mobilització popular a favor de la independència.