ERC i Junts baixen al fang amb les enquestes en contra: Sílvia Orriols somriu

El fracàs de l'estratègia dels partits processistes a Madrid ha augmentat la tensió entre ERC i Junts. Aquests dies hem assistit a un intercanvi d'insults i acusacions entre diputats independentistes. Els catalans continuen patint les conseqüències de les seves polítiques fracassades mentre ells s'emboliquen en una baralla de galls que denigra la política institucional.

Els partits processistes estan protagonitzant un espectacle vergonyós mentre des de Ripoll Sílvia Orriols es frega les mans. Les últimes enquestes assenyalen un transvasament important de vots d'ERC, i sobretot de Junts, cap a Aliança Catalana.

Insults i retrets

Gabriel Rufián va obrir la caixa dels trons assenyalant amb el dit a la “dreta catalana” al Congrés dels Diputats.

Els va acusar de “aprofitar-se” del caos de Rodalies per machacar ERC, “mentre fiquen els seus amiguets al consell d'administració de Renfe”. Però no es va quedar aquí. El diputat republicà va anomenar “miserable” i “rata” als diputats de Junts Isdre Gavin i Josep María Cruset.

Dirigents de Junts com Francesc Dalmases i Neus Torbisco li han respost comparant-lo amb els nazis i anomenant-lo "indocumentat sense estudis". Torbisco l'ha acusat de denigrar les institucions i de propiciar un "espectacle lamentable". Però ha anat més enllà, i ha criticat ambdós partits per provocar la desafecció de la ciutadania, l'abstenció i l'auge del populisme.

L'excandidata de Junts a les eleccions europees va fer un magnífic retrat d'aquesta nova pugna ERC-Junts.

"A la Catalunya post-procés, els partits independentistes negocien quotes de sobirania per a Catalunya amb més o menys èxit, fent valer la seva força per preservar un govern socialista a Madrid", va explicar. Però també va assenyalar la seva "gestió nefasta de les expectatives de la gent", i la seva "absoluta falta d'unitat i estratègia".

Efectivament, l'intercanvi d'insults sorgeix per la rivalitat entre ERC i Junts per ser més influents a Madrid. El caos a Rodalies va ser el detonant, però també s'han enfrontat per la llei antiokupació proposada per Junts i rebutjada per ERC.

Guerra ERC-Junts a Madrid

ERC és qui més clarament està acusant el fracàs de la seva estratègia a Madrid. El finançament singular no es podrà materialitzar aquest 2025, i la seva gran aposta, el traspàs de Rodalies, ha quedat ajornat durant almenys dos anys. Tampoc la condonació del deute que van arrencar a Pedro Sánchez ha entusiasmat massa a Catalunya.

El difícil moment que travessa el partit ha posat nerviós a Gabriel Rufián, cara visible del fracàs d'ERC a Madrid. Per això ha pujat el to de la crítica contra Junts, tancant la porta per ara a qualsevol acostament dels partits independentistes.

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont es van reunir al gener a Waterloo. Però la unitat estratègica de l'independentisme sembla avui impossible, i ERC i Junts prefereixen continuar negociant concessions al Govern central. Aquesta nova escalada trasllada la guerra de l'eix nacional a l'àmbit ideològic, amb un ERC cada cop més woke i un Junts escorat a la dreta.

Les enquestes en contra

La desesperació dels partits processistes té a veure també amb les enquestes, que confirmen el seu imparable descens. L'últim estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) va evidenciar un clar transvasament entre l'espai puigdemontista i l'orriolisme. El 6,7% de votants de Junts votaria a Aliança Catalana al Parlament, un percentatge que escala fins al 18,7% en el cas de les municipals.

L'últim sondeig del Centres d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat també va evidenciar aquesta fuga. Junts era el partit que més vots perdia, i Aliança Catalana la formació que més creixia. El partit de Sílvia Orriols es consolida com la segona opció del 13% dels votants de Puigdemont.

A ERC no hi ha un transvasament tan clar, però també hi ha dirigents i militants que han decidit passar-se a Aliança Catalana. A més, segons les últimes enquestes els republicans no aconsegueixen capitalitzar els seus èxits a Madrid. La fractura d'ERC amb la formació de corrents internes afegeix encara més incertesa i augmenta el risc de fugues cap a l'independentisme identitari.

Amb les enquestes en contra i els seus plans naufragant al Congrés, ERC i Junts s'exposen a un transvasament de vots cap a Aliança Catalana. L'actitud de Rufián i l'intercanvi d'insults i acusacions, sens dubte, no contribueix a recuperar la confiança dels ciutadans.