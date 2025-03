Junts, també contra l'ocupació: què diu la llei que ha tramitat al Congrés

Junts segueix amb el seu intent de girar a la dreta amb ambicioses mesures sobre immigració i seguretat al Congrés dels Diputats. Primer va ser la proposta de reforma del codi penal per combatre la multireincidència. Recentment ha arrencat al PSOE el traspàs de competències en immigració i la limitació de l'arribada de menes a Catalunya.

Aquest dimarts ha aconseguit el suport del PSOE a la tramitació de la proposició de llei de mesures urgents per fer front a l'ocupació. Aquesta llei preveu el desallotjament ràpid dels ocupes en 48 hores. Ha comptat amb el suport de PP, Vox, PNB i Coalició Canària, a més del PSOE.

La tramitació ha obert un nou conflicte entre el PSOE i les formacions d'esquerra del bloc d'investidura. Els socialistes han intentat calmar els ànims prometent canvis en el redactat mitjançant la introducció d'esmenes.

Junts ha esgrimit la protecció de la propietat privada per defensar una mesura “justa” i de “sentit comú”. Encara que formacions com Vox els han acusat d'“hipòcrites” i d'arribar “tard” al problema de l'ocupació a Catalunya. Junts s'ha oposat a diverses mocions de Vox contra els ocupes, malgrat que Catalunya porta temps liderant les ocupacions a tot l'Estat.

Expulsió exprés dels ocupes

La proposició de llei impulsada per Junts vol dotar els tribunals de més eines per agilitzar els processos d'ocupació. Concretament, introdueix un nou article a la Llei d'Enjudiciament Criminal. Els jutges podran ordenar l'expulsió dels ocupes i la devolució de l'immoble al seu propietari com a mesura cautelar.

És una mesura que venien reclamant els jutges, en trobar-se lligats de mans i peus per una llei que afavoria els ocupes i desprotegía els propietaris. Segons el nou text, els ocupes tindran un termini de 48 hores per acreditar un títol de propietat o de possessió legítima de l'immoble. Si al terme d'aquest termini no han aportat cap prova, es procedirà al seu immediat desallotjament.

El text contempla també la mediació dels serveis socials perquè valorin la situació de possible vulnerabilitat dels ocupes. Es podrà llavors procedir al seu reallotjament, sempre dins del termini “improrrogable de 48 hores”.

Reforma del decret antidesnonaments

La proposició de llei rebaixa també el criteri per considerar “flagrant” una ocupació i poder actuar de manera immediata. Fins ara es consideraven flagrants aquells allanaments en què l'ocupa era sorprès en la seva entrada a l'immoble. Ara es consideraran també flagrants totes aquelles entrades en el període anterior a les 48 hores.

A més, la llei pretén posar fi al problema de la inquiocupació que s'ha convertit en un martiri per a molts propietaris. El decret antidesnonaments aprovat durant la pandèmia obligava qualsevol propietari a haver de mantenir un ocupa considerat vulnerable. Junts introdueix ara una clàusula que circumscriu l'obligació només a fons voltor i grans tenidors.

Vox critica la 'hipocresia' Junts

El gir ideològic a Catalunya està obligant Junts a girar a la dreta en temes com l'ocupació. Però Vox recorda que s'han oposat sistemàticament a les seves propostes per parar els peus als ocupes. El 2021 Junts va votar en contra de la proposició de llei de Vox per permetre els judicis ràpids i que la policia actués d'ofici.

Fa només unes setmanes, Junts va votar en contra de la moció de Vox contra l'ocupació d'un edifici municipal Albarrosa de Viladecans. No només això, sinó que van anomenar “extrema dreta” a Vox. Per tot això, el partit d'Ignacio Garriga anomena “hipòcrites” a Junts i adverteixen que el mal a Catalunya ja està fet.