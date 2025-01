El Parlament rebutja condemnar l'agressió a un militant d'Aliança Catalana

Tots els partits excepte Vox i PP han rebutjat condemnar l'agressió a militants d'Aliança Catalana el passat dissabte a Les Corts, Barcelona. Junts s'ha abstingut, mentre que PSC, ERC, Comuns i la CUP han votat en contra de la declaració. Aliança Catalana ha volgut portar fins a la Mesa del Parlament aquest atac en què un dels seus militants va haver de ser hospitalitzat.

El partit de Sílvia Orriols ha tornat a denunciar el "cordó sanitari" d'aquests partits "contra tot aquell que no pensi com ells". Cal recordar que PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP tenen subscrit un "pacte antifeixista" contra Vox i Aliança Catalana.

Aquest pacte pretén obstaculitzar l'acció legislativa i marginar les formacions polítiques que segons ells difonen discursos d'odi. Però l'ofensiva parlamentària ha arribat fins al carrer, on la tensió política ha augmentat coincidint amb l'auge d'Aliança Catalana. La situació es va escapar de les mans el cap de setmana, quan un grup de radicals va atacar una parada informativa.

Declaració rebutjada

Després del que va passar, Aliança Catalana ha presentat una declaració de rebuig a la violència política. En ella mostren la seva "indignació" i es solidaritzen amb la persona ferida. Afirmen a més que "la violència política és impròpia d'una societat democràtica", així com les "agressions, coaccions, insults i intimidacions".

Consideren que mitjançant aquesta violència política s'estan coartant els drets d'expressió i el pluralisme. "Com a representants electes del poble català manifestem el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència, amb independència de la ideologia contra la qual s'exerceixi".

La declaració rebutjada instava les autoritats competents a investigar els fets i portar els responsables davant la justícia.

Així mateix, carrega contra els mitjans de comunicació que "blanquegen o justifiquen" aquest tipus de violència. Demana que tots els partits puguin exercir els seus drets polítics sense coaccions. "Només condemnant sense fissures tota forma de violència aconseguirem recuperar els valors democràtics".

Moment de tensió amb Salvador Illa

Una de les denúncies d'Aliança Catalana des que van ocórrer els fets és que el President de la Generalitat no els condemnés. Això ha portat a un moment d'alta tensió, aquest dimecres, al Parlament.

Sílvia Orriols ha retret a Salvador Illa que no condemnés l'agressió a militants del seu partit: "No acceptem lliçons d'una formació que s'acaba de negar a condemnar la violència exercida contra militants de la meva formació. No acceptarem lliçons dels totalitaris que no accepten la diversitat ideològica d'aquest país i que són incapaços de garantir els drets dels seus opositors".

"Vostè és el primer antidemòcrata d'aquesta cambra", li ha dit Orriols a Illa.

Illa ha respost amb un to bronc al qual no ens té acostumats, aixecant fins i tot el to de veu: "Resulta contradictori que vostè reclami que jo condemni la violència, després de fer un discurs violent amb un llenguatge excloent. La diferència entre vostè i la resta és que tots condemnem tota la violència i vostè no".

Malgrat les seves paraules, el PSC ha rebutjat condemnar la violència contra AC.