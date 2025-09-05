El suport a Palestina de l'ANC divideix l'independentisme a les portes de la Diada
Molts 'indepes' exigeixen que el moviment tingui una orientació política enfocada als resultats reals
El suport públic de l'ANC a la Flotilla Global Sumud ha obert una esquerda dins de l'independentisme català just abans de la Diada. El president de l'ANC, Lluís Llach, va mostrar el seu suport a Palestina a les xarxes socials i va assegurar que “els independentistes de Catalunya i els Països Catalans estem per la llibertat de Palestina”. Aquestes declaracions han generat un debat dins de l'independentisme.
Llach va afirmar que donar suport a Palestina és coherent amb la lluita per l'autodeterminació dels pobles. "Com que desitgem l'autodeterminació dels pobles, també desitgem la seva", va dir Llach. Tanmateix, molts consideren que l'activisme per Palestina podria restar protagonisme a la lluita independentista catalana.
En aquest sentit, Carles Valbuena, conegut independentista a xarxes i mitjans digitals, demanava a l'ANC escoltar les preocupacions de molts dels (en principi) simpatitzants de l'ANC. I, certament, molts d'aquests dubtaven de participar a la Diada, ja que es donaria poca atenció a la qüestió catalana davant la palestina.
"Sempre hi he anat, aquest any com que em temo que serà un show sobre Gaza, no". "No, perquè segur que hi haurà moltes proclames que no em representen. Penjaré la senyera i celebraré l'1 d'octubre", comentaven alguns usuaris. D'altres mostraven el cansament habitual per la intranscendència política de l'ANC. "Ja he fet prou “performances lliristes”. A més, segur que aprofitaran per reivindicar altres causes que l'11 de setembre estaran fora de lloc".
Una lluita que es dilueix
Aquesta mateixa setmana, els sectors més radicals d'ERC carregaven contra els Comuns per capitalitzar la qüestió palestina a través dels seus habituals shows. Xavier Martínez-Gil, del col·lectiu 1-O, deia a xarxes que “molta de la nostra esquerra sigui capaç de manifestar-se contra la repressió del poble de Palestina i no mogui un dit contra la repressió del poble català”.
Aquesta situació no és nova. De fet, reflecteix un dels batecs més profunds de l'independentisme: l'enyorança per una acció política real. Els anys del processisme "llirista" ja han passat i són molts els qui reclamen contundència política. En aquest sentit, no els hi cau gens bé que el nacionalisme català es converteixi en la carcassa de totes les causes humanitàries del món.
