Morre apunyalat un menor al barri de les protestes contra la inseguretat a BCN
Els veïns es van manifestar divendres passat contra la creixent inseguretat a Sants-Montjuïc
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un menor d'edat, que hauria mort apunyalat al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona. La víctima és un adolescent de 16 anys i de nacionalitat hondurenya. La primera hipòtesi dels investigadors apunta a un ajust de comptes entre bandes, que va acabar amb un mort i dos ferits per arma blanca.
L'apunyalament mortal té lloc en el context d'un preocupant augment dels atacs amb arma blanca a Catalunya. Aquest estiu ha estat especialment dramàtic, amb diversos morts i ferits en tot just dos mesos.
El que crida l'atenció d'aquest incident és que es produeix al districte de Sants-Montjuïc, epicentre de les protestes veïnals contra la inseguretat a Barcelona. Desenes de veïns es van manifestar divendres passat per denunciar l'augment de la delinqüència i l'incivisme. Es queixen especialment dels robatoris amb violència, i reclamen més presència policial i sancions contra qui trenca la convivència.
La protesta dels veïns ha atret també l'atenció de mitjans estatals com Cuatro, que se'n va fer ressò al programa En boca de todos. Això ha ajudat a amplificar les demandes dels veïns, la protesta dels quals ha estat silenciada per l'establishment polític i mediàtic català.
Concentració aquesta tarda a Sants-Montjuïc
Qui sí que ha donat veu al malestar dels veïns ha estat Vox. La portaveu del grup de Vox al Parlament, María García Fuster, va dir que hi ha "famílies que no s'atreveixen a deixar sortir els seus fills, avis que temen caminar pel seu propi barri, i comerciants tips de patir constants robatoris". Vox culpa de la situació a "l'abandonament institucional".
Un problema que han assenyalat els veïns és l'augment d'assentaments il·legals en parcs, descampats, edificis abandonats i naus industrials. Han demanat a les autoritats que actuïn de manera urgent contra aquests focus d'inseguretat.
Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, ha fet una crida a una nova concentració contra la inseguretat aquesta tarda a Sants-Montjuïc. Ha criticat els polítics catalans perquè "fa anys que treuen a passejar les seves maleïdes estadístiques maquillades per no haver d'afrontar el problema desfermat d'inseguretat que ells mateixos han provocat".
El Ministeri de l'Interior va publicar una nova estadística que assenyala una reducció dels delictes a Catalunya, en el primer semestre de 2025 (gener-juny). Però l'optimisme de les dades contrasta amb la percepció als barris, on la delinqüència és el pa de cada dia.
