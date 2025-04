El discurs viral sobre la 'invasió' d'Europa d'un favorit per ser Papa

La mort del Papa Francesc ha obert la carrera per a la successió, en una elecció que serà més política que mai. Progressistes i conservadors es disputaran el tron de la Santa Seu per seguir amb les reformes del Papa difunt o iniciar un nou rumb. Un dels millors posicionats en les travesses és Robert Sarah, un cardenal africà amb un marcat perfil tradicionalista.

Robert Sarah, originari de Guinea, defensa una concepció ortodoxa de l'organització eclesiàstica i el dogma teològic. Però a més té una visió conservadora del món, que s'alinea amb l'actual avanç de la dreta radical.

El candidat ha alçat la veu en més d'una ocasió contra la “dictadura del relativisme” i la “pèrdua de la fe”. És contrari a l'avortament i condemna amb contundència la connivència d'Occident amb l'islamisme. Precisament sobre això, en les últimes hores ha començat a circular un vídeo en què alerta de la “invasió” d'Occident.

Robert Sarah adverteix de la substitució cultural

Robert Sarah va mostrar la seva preocupació perquè “Europa ha renunciat als seus orígens, les seves arrels”. I va recordar que “un arbre sense arrels, mor”. El candidat a Papa va vaticinar que “Occident morirà”, i va revelar que hi ha diverses “senyals” que així ho indiquen.

El cardenal africà va al·ludir a la “falta de natalitat” com una de les causes de la pèrdua d'identitat. Però va assenyalar també la “invasió silenciosa” d'Europa per part de “altres cultures i pobles”. Pronostica que “progressivament” dominaran els europeus “en nombre” i “canviaran completament” la seva cultura.

Robert Sarah tem que la cultura i els valors occidentals estan amenaçats per aquesta invasió progressiva i silenciosa. Les seves paraules han estat compartides massivament a les xarxes. Això l'ha convertit encara més en el favorit dels conservadors per a la successió papal.

La fe contra el relativisme cultural

La figura del Papa Francesc ha despertat moltes simpaties, però també ha suscitat crítiques per algunes de les seves posicions. Una d'elles té a veure amb la seva debilitat cap a l'islamisme en nom del multiculturalisme i el diàleg interreligiós. Sarah és clarament contrari a aquesta tendència, ja que preconitza la fe davant del relativisme cultural.

Per a Sarah, la decadència d'Occident és fruit del sacrifici de la fe davant d'un nou hedonisme que només serveix a la satisfacció del propi ego. El seu mandat podria marcar un important canvi de rumb ideològic. També de confrontació a l'amenaça islamista latent.