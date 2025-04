La CUP acusa Junts d'extrema dreta' mentre fa ullets al PSC

La CUP ha intensificat els seus atacs contra Junts, al qual acusa d'alimentar l'extrema dreta amb el seu canvi d'estratègia. La diputada Laure Vega ha assenyalat que Junts està "donant gasolina a Aliança Catalana". Vega també ha criticat que Junts manqui d'una "estratègia independentista" a Madrid i que només pensi en la confrontació simbòlica.

Al mateix temps, els anticapitalistes han estret vincles amb el PSC en temes socials clau. Aquest mes, per exemple, la CUP ha donat suport a un decret del Govern sobre habitatge impulsat per Salvador Illa. La mesura busca regular el lloguer de temporada i endurir sancions a grans propietaris.

Com és habitual en aquests casos, Laure Vega ha defensat el suport a aquest decret com un èxit de la CUP i no com una concessió. Assegura que va ser el PSC qui es va moure i no ells qui van canviar la seva postura ideològica. Afirma que els pactes només es repetiran si es fan sota les seves condicions i en matèries estructurals.

El gir ha sorprès a molts, ja que la CUP històricament ha rebutjat acords amb partits "d'obediència espanyola". Vega, però, sosté que es tracta d'una estratègia útil, no d'una renúncia als seus principis. "Ser útils no significa deixar de ser radicals", ha recalcat la diputada en una entrevista recent.

No hi ha espai per a tothom

La CUP es troba en un moment delicat després de les dades de l'últim CEO, que preveuen un retrocés electoral. La formació podria caure a només tres escons, mentre ERC guanyaria terreny en el flanc independentista. Aquesta pèrdua de pes parlamentari podria deixar la CUP fora de tota equació rellevant.

En aquest context, Procés de Garbí (el nou full de ruta aprovat pel partit) adquireix especial importància. El document aposta per mantenir el to combatiu però augmentar la capacitat d'incidència. La CUP busca així no ser devorada ni per ERC ni pels comuns, els seus principals rivals a l'esquerra.

En definitiva, mentre critica amb duresa a Junts, la CUP intenta col·locar-se com a actor clau al Parlament. No descarten nous pactes amb Illa si s'ajusten al seu programa i no impliquen renúncies ideològiques. Això sí, sempre marcant distàncies amb el "model liberal" que, diuen, representa Junts.