Detenen uns pares a Espanya per la mutilació genital de la seva filla de 3 anys

Una de les conseqüències de la immigració massiva a Espanya és el xoc cultural per costums diametralment oposades. Alguns africans que arriben al nostre país continuen practicant costums ancestrals. Aquestes xoquen amb valors occidentals com la protecció de les dones i els drets de la infància.

Recentment va saltar l'alarma per l'augment de casos de mutilació genital femenina a Espanya. Ara s'ha donat a conèixer un dramàtic cas ocorregut aquests dies. La policia ha detingut una parella per haver sotmès la seva filla de tres anys a l'ablació del clítoris.

La Policia Nacional ha arrestat a Elx (Alacant) un home de 38 anys i una dona de 26. Estan sent investigats per un delicte de lesions greus a la seva filla de tres anys. La menor va ser sotmesa a una intervenció quirúrgica genital que li va causar danys irreversibles.

Tot va començar quan la Fiscalia de Menors i el Jutjat d'Instrucció van sol·licitar la intervenció policial després de rebre un informe d'un centre sanitari local. Durant una revisió mèdica rutinària, els metges van detectar ferides cicatritzades compatibles amb una ablació genital. Aquest tipus de pràctica és habitual en alguns països africans i consisteix en la mutilació dels genitals femenins.

Mutilació per creences culturals

L'informe, elaborat després de la consulta mèdica, assenyala que no existien indicis de maltractament previ per part de l'entorn educatiu ni sanitari de la menor. La nena, que va arribar a Espanya al maig de 2024 juntament amb els seus pares, no havia aixecat sospites fins a aquesta revisió. Va ser llavors quan els metges van detectar les traces de la intervenció.

Arran d'aquest descobriment, la Policia Nacional va iniciar una sèrie d'investigacions per esclarir l'origen de les lesions. Durant les entrevistes amb els pares, el progenitor va admetre que la intervenció havia tingut lloc a causa de creences culturals. Tot i que no va proporcionar detalls sobre el moment ni el lloc en què es va dur a terme el procediment.

Amb l'avanç de les investigacions, els agents van aconseguir identificar els responsables de l'agressió a la menor. Tot i que els indicis apunten que la intervenció va tenir lloc fora d'Espanya, la Policia va continuar amb la investigació. Finalment, després de localitzar-los, es va procedir a l'arrest dels dos progenitors a Elx.

La menor, sota protecció

La menor es troba ara sota la cura dels serveis socials i el seu cas està sent tractat amb la màxima prioritat. Els detinguts, que estan sent investigats per lesions greus, han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Elx.

Aquest cas ha posat de manifest la importància de la detecció precoç de pràctiques nocives per a la salut infantil, com l'ablació genital. Tot i que prohibida en molts països, continua realitzant-se en algunes cultures. La Policia Nacional continua amb les investigacions per esclarir tots els detalls del que ha ocorregut i determinar les responsabilitats dels implicats.

L'arrest d'aquest matrimoni a Elx subratlla el compromís de les autoritats espanyoles en la lluita contra la mutilació genital femenina i la protecció dels drets dels menors. Els experts alerten sobre la necessitat de continuar educant i sensibilitzant la població sobre els riscos i les conseqüències d'aquestes pràctiques.

Augment de casos a Catalunya

El PP va requerir recentment a la Generalitat dades sobre els casos de mutilació genital femenina a Catalunya. Segons les dades aportades, en l'última dècada s'han detectat 17 casos i 120 temptatives. El PP va denunciar l'augment d'aquesta pràctica i també l'opacitat de les dades, ja que es desconeix si els agressors han estat expulsats d'Espanya.

Aquest fenomen coincideix amb un altre també molt preocupant com el dels matrimonis forçats. Ambdós fenòmens són trets culturals que es donen al nostre país però que sovint solen quedar ocultats dins de les pròpies comunitats.

Afortunadament, l'actualització dels protocols de prevenció ha permès a la policia detectar molts casos.El tema genera molta incomoditat a l'esquerra, defensora de les bondats del model multicultural. "Hi ha un fals feminisme de saló obsessionat amb el piropo matiner d'un paleta, però que mira cap a un altre costat davant l'alarmant increment de mutilacions genitals femenines a Catalunya”, va denunciar el diputat popular Alejandro Fernández en seu parlamentària.