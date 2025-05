3 'Menes' acollits per la DGAIA desfermen el caos en un petit poble de Catalunya

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) torna a estar en el focus de la polèmica. Sembla com si l'escàndol de prostitució infantil destapat aquesta setmana hagi servit com a catalitzador. Ara estan sortint totes les irregularitats que demostren un error estructural del sistema de protecció de joves.

La Conselleria de Drets Socials ha hagut d'intervenir el centre de menors tutelats de Dosrius (Barcelona) pels problemes que causa en l'entorn. Els veïns denuncien continus robatoris i agressions comeses per tres menors d'origen magrebí residents al centre.

Els veïns fa dies que recullen signatures per acabar amb la inseguretat desfermada per aquests joves amb total impunitat. El detonant ha estat un robatori a punta de navalla, a plena llum del dia, a tres nens d'entre 11 i 13 anys. Va ocórrer el passat 30 d'abril, i durant l'atracament van realitzar tocaments a una de les víctimes.

Els veïns asseguren que aquests tres joves tutelats per la DGAIA tenen una actitud agressiva i intimidatòria. La seva presència ha causat una gran preocupació entre els més grans i angoixa entre els més joves que tenen por de sortir al carrer.

Centre gestionat per la DGAIA

L'escàndol de la DGAIA és un cas complex que inclou temes de corrupció, prostitució infantil i joves tutelats que causen problemes. Això últim és el que està passant a Dosrius, terme de 6.000 habitants a prop de Mataró.

El centre en qüestió és l'alberg Mas Silvestre, que gestiona la DGAIA des de 2017 després d'un acord amb l'alcalde d'ERC. Aquest lloc funciona com a centre d'acollida en primera instància de menors immigrants no acompanyats. Les autoritats locals reconeixen que el centre és un focus de problemes constant.

Les queixes dels veïns han obligat la Conselleria de Drets Socials a traslladar els menors problemàtics a altres centres. Des del departament informen que ara mateix no hi ha una situació problemàtica a l'alberg de Dosrius. També han anunciat que reduiran les places i reforçaran la plantilla de monitors per tenir els joves millor controlats.

En el punt de mira

La DGAIA és un organisme públic que s'encarrega de la tutela dels joves immigrants o en situació de vulnerabilitat. Però no gestiona directament el servei sinó que subcontracta el servei a entitats del tercer sector. La Sindicatura de Comptes va alertar de greus irregularitats en la concessió d'aquests serveis, entre 2016 i 2020.

La DGAIA, sota el control d'ERC, va adjudicar contractes de forma irregular a empreses copades per polítics d'aquest mateix partit. A més es van concedir ajudes a joves que no complien els requisits. També s'ha evidenciat una falta de control sobre aquests joves, com ho demostra l'escàndol de la xarxa de prostitució infantil.

El cas d'aquests tres menes demostra també els problemes que generen en l'entorn alguns d'aquests centres. Problemes que fa temps que són denunciats. Però que havien estat ocultats fins ara, sota el pretext de no alimentar el racisme i l'extrema dreta.