L'Ajuntament de Ripoll tanca cautelarment un bar magrebí acusat de vetar dones

L'Ajuntament de Ripoll, localitat governada per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha tancat cautelarment una cafeteria magrebina del municipi acusada de vetar l'entrada a dones. Segons ha pogut saber E-Notícies, tot sorgeix a partir d'una inspecció policial realitazada el dimarts passat, en què es van detectar diverses infraccions greus, a més de greus problemes d'higiene.

El lavabo de dones tancat amb clau i inservible, extintors caducats, absència d'assegurança, greus problemes d'insalubritat, immigrants sense papers... Aquest és el panorama que es van trobar agents policials en una inspecció realitzada dimarts passat a la Cafeteria Esperanza, un establiment magrebí situat a Ripoll que, com podeu veure a la imatge, compta fins i tot amb el seu cartell de l'entrada escrit en àrab.

A més de totes aquestes infraccions, diversos testimonis denuncien que aquest establiment té vetada l'entrada a dones (d'aquí que el lavabo de dones no estigués operatiu i tancat amb clau). Fins i tot una noia ha comentat públicament la seva mala experiència en aquest local. Fa un temps, la van fer fora a ella i a una amiga seva "per demanar si tenien cervesa". "Ens van fer fora de males maneres, mai m'havien tractat amb tant de menyspreu", explica.

Multes de 10.000 euros

Segons ha pogut saber E-Notícies, en la inspecció policial es van detectar altres infraccions considerades greus i molt greus, com no tenir en regla l'assegurança obligatòria o tenir caducat l'extintor. Per tot això, l'Ajuntament de Ripoll, governat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha obert un expedient que previsiblement acabarà amb una sanció mínima de 10.000 euros. A més, aquest mateix divendres, l'establiment va quedar precintat i tancat cautelarment per les autoritats locals davant l'acumulació d'infraccions i manca d'higiene i seguretat.

Una inspecció permet destapar greus infraccions i identificar dos immigrants il·legals

L'inspecció policial en aquest establiment situat al carrer Progrés de Ripoll, a prop de l'estació de tren, va destapar un seguit d'irregularitats. Va ser dimarts passat quan agents de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional van inspeccionar el local i van identificar dos immigrants il·legals.

A més, el local estava en unes condicions higièniques lamentables, asseguren. Les infraccions comeses per aquesta Cafeteria Esperança i que van detectar els agents no van ser poques. I van des de tenir els extintors caducats fins a no tenir en regla l'assegurança obligatòria.

Ara aquesta cafeteria magrebina s'enfronta a diverses possibles sancions de, com a mínim, 10.000 euros. I de moment, ha quedat precintat per les autoritats municipals. Una cafeteria polèmica a Ripoll, ja que més enllà de les nombroses infraccions de seguretat i higiene que cometia, també ha estat acusat per diversos testimonis de vetar l'entrada a dones, un fet prohibit per llei.