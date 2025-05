La nova llei permetrà regularitzar immigrants amb antecedents penals a Espanya.

Aquest dimarts ha entrat en vigor el nou reglament d'estrangeria a Espanya que relaxa les condicions per obtenir els papers. Es tracta d'un camí a la inversa de la tendència actual a la UE. Mentre els països tanquen fronteres i endureixen les condicions per frenar el col·lapse migratori, Espanya fa justament el contrari.

La posada en marxa d'aquest nou reglament fa que a partir d'ara sigui molt més fàcil per als immigrants regularitzar la seva situació. Es rebaixen de tres a dos els anys d'empadronament per rebre els papers. També serà més fàcil la reagrupació familiar.

En virtut de la nova llei, que beneficiarà 50.000 immigrants a Catalunya, ja no serà obligatori un contracte de 30 hores sinó de 20. Per portar un familiar ja no caldrà estar casat i l'edat màxima per portar els fills augmenta fins als 26 anys.

Entre les noves condicions hi ha una especialment polèmica, i és que a partir d'ara els que tinguin antecedents penals també podran regularitzar la seva situació. A més, ja no serà necessari fer cap curs de català per obtenir els papers.

Mesures polèmiques

Encara que fins ara l'historial delictiu impedia l'accés a la regularització, ara ja no serà un factor computable. Això és molt polèmic, perquè la majoria dels multireincidents a Catalunya són estrangers. I això ha augmentat la petició de deportar els estrangers delinqüents.

No només no s'han accelerat les deportacions sinó que ara els delinqüents podran regularitzar la seva situació per quedar-se definitivament a Catalunya. Això reobre el debat sobre la vinculació entre immigració massiva i seguretat, i la gestió de la seguretat pública.

L'immigració planteja nombrosos reptes per a Catalunya, que és de llarg la comunitat que més immigració absorbeix a l'Estat espanyol. La nova reglamentació suposa també un desafiament per al traspàs de les competències d'immigració acordat per Junts. El traspàs es justificava per un control més ferri de la immigració en territori català.

La no exigència del català també causa polèmica a Catalunya, on la substitució demogràfica suposa un repte majúscul per a una llengua minoritzada. El Govern ha aprovat recentment el Pacte Nacional per la Llengua amb mesures per potenciar i afavorir el català. Però al mateix temps el Govern central elimina l'obligació del català per accedir a la ciutadania.

Efecte crida?

La nova regulació migratòria ha estat criticada per sectors que alerten d'un efecte crida. En un moment en què els països de l'entorn estan tancant fronteres, la relaxació de les condicions a Espanya farà que molts immigrants triïn el nostre país com a destí.

El Govern de Pedro Sánchez planeja a més accelerar la regularització extraordinària de 500.000 immigrants il·legals a Espanya. És una de les exigències d'ERC i Podemos. La iniciativa legislativa porta temps bloquejada precisament per la manca d'entusiasme del PSOE, que ara sí veu oportú posar-la en marxa.