Critiquen la nova diputada dels Comuns pel seu últim vídeo a TikTok

L'activista i investigadora Viviane Ogou ha substituït Gala Pin com a diputada de Comuns-Sumar al Congrés dels Diputats. Gala Pin va renunciar al seu escó per qüestions personals. La seva substituta, assessora en temes de joventut i immigració, arriba al Congrés amb la intenció de representar una “mirada racialitzada”.

Però Viviane Ogou també arriba al Congrés dels Diputats amb polèmica. La nova diputada ha tret la seva vena influencer per mostrar en un vídeo de TikTok el regal que ha rebut d'una marca de roba.

El vídeo no és només una frivolitat que desentona amb la suposada responsabilitat del càrrec de diputada. També és una prova que la diputada accepta regals d'una marca de roba no precisament barata. L'exdiputat de la CUP al Parlament, Antonio Baños, ha cridat l'atenció sobre quelcom tan "greu".

En el vídeo, Ogou afirma que "he tingut moltíssima sort" perquè "la meva marca preferida, System Action, m'ha fet un regalàs". La diputada diu que és "ecologista" i que està "en contra de l'explotació dels treballadors", però que també li agrada "anar guapa". Per això aposta per marques que tenen "una producció justa".

Crítiques a la nova diputada pel vídeo

Viviane Ogou defensa que "està bé pagar una miqueta més si la cadena de producció és justa". Alguns comentaris a la publicació li aconsellen que vagi amb compte perquè acceptar regals pot ser quelcom poc ètic.

El mateix Antonio Baños ha preguntat si "acceptar regals de System Action abans d'entrar al congrés vol dir que quan hi sigui dins els acceptarà d'Endensa". Algú apunta que "és molt fort que accepti regals de marques i les publiciti". I afirmen que seria "un ingrés extra a declarar".

La mateixa Viviane Ogou ha tret ferro a l'assumpte: "És una col·laboració acordada prèvia a acceptar l'encàrrec com a diputada. Moltes gràcies per la preocupació, seguiré defensant una política ètica", ha dit.

Els Comuns, acusats de 'pijos ecosocialistes'

Més enllà de la qüestió ètica, hi ha qui anomena "pija" a la nova diputada i destaca el nivell de vida dels diputats ecosocialistes. No és la primera vegada. Són molts els qui anomenen els Comuns "pijos ecosocialistes" pel tren de vida que porten els seus dirigents i representants institucionals.

Alguns, com la mateixa Yolanda Díaz, han fet ostentació d'un estilisme lluny de l'abast de la classe treballadora. Això ha contribuït a allunyar el partit de les classes que diu voler representar.